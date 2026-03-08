美貌は同じ、中身は真逆。悪役令嬢な妹に貶められた姉が、王太子の真実の愛を掴むまでの逆転ロマンス【書評】
『婚約破棄は自業自得〜裏表がありすぎる妹はボロを出して自滅し、私に幸運が舞い込みました〜』（仲村ひなと：漫画、花波薫歩：原作、にしろしま：キャラクター原案/キルタイムコミュニケーション）は、顔は瓜二つなのに性格が正反対な双子姉妹の令嬢を描いた物語だ。
本作は、公爵家の美人双子姉妹として世間に知られるシルヴィとアネットの関係を軸に描かれる。姉・シルヴィは清楚で品行方正だが、妹・アネットは世間の称賛の声を独占したいという歪んだ欲望を胸に秘めていた。自分こそが誰よりも美しいと信じているからこそ、同じ顔を持つ姉の存在は、自身の価値を半減させる邪魔者でしかない。アネットはひそかにシルヴィを社交の場から遠ざけようと画策する。そんな折、留学先から帰国した王太子・ジェラルドが「舞踏会で指名した相手を婚約者にする」という噂が舞い込み、物語は大きく動き出す。
あらゆる手を使って姉・シルヴィを排除しようとするアネットの心の歪みは、おそらく常に「同じ顔の誰か」と並べられてきた環境の中で育まれてしまったのかもしれない。一方のシルヴィは、不当な扱いを受けながらもアネットを憎むことはせず、自分をすり減らさずに静かに生きる道を選んだ。
本作は、表面的な美しさや人の噂に惑わされず、その人自身の言葉や振る舞いの奥にある本質を見抜くことの大切さを静かに突きつけてくる。性格も生き方も見事なまでに対照的な双子姉妹は、王太子・ジェラルドの目にはどう映るのか。彼の選択が導く姉妹の未来をぜひ見届けてほしい。
文＝ネゴト / 糸野旬