「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
３月７日、土曜の夜、東京ドームで開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールCで日本代表は韓国代表と対戦。鈴木誠也、大谷翔平、吉田正尚のメジャートリオが計４本のホームランを放つ活躍を見せ、８−６で打ち合いを制した。
侍ジャパンの日韓戦勝利に日本中が沸くなか、サッカー界にも嬉しいニュースがもたらされた。
オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節で、ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表が、インドになんと11−０の大勝を飾ったのだ。
序盤から完全に試合を支配したなでしこジャパンは、開始４分に山本柚月のゴラッソで先制すると、怒涛のゴールラッシュを披露。植木理子と宮澤ひなたがハットトリックを達成するなど、力で劣る相手を圧倒した
この衝撃的な結果は、ライバル国のメディアに驚きを与えたようだ。中国のポータルサイト『捜狐』は「日本女子代表は狂っている！女子アジアカップでインドに11−０で圧勝」と見出しをうち、次のように伝えた。
「現在、日本はFIFAランキング８位、インドは67位と、両チームの実力差は歴然としていた。日本は前半に５ゴールを決め、予想通り早々に勝利を確定させた」
同メディアは「屈辱的な敗北を喫したインド女子代表の監督は、泣き崩れ、顔を覆い、試合を見ることさえ、ままならなかった」と続けた。
力の差は明らかだったとはいえ、サッカーではなかなかお目にかかれないスコアが海外でも反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
