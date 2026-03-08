「あまりに残酷」「相手は恥ずかしくないのか？」なでしこJの11発大勝に中国ファンも驚愕！「インドは試合を棄権したほうがましだった」【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは３月７日、オーストラリアで行なわれている女子アジアカップのグループステージ第２節で、インドと対戦。11−０で大勝し、決勝トーナメント進出を確定させた。
序盤から圧倒する日本は開始４分の山本柚月の先制ゴールを皮切りにゴールラッシュを披露。前半だけで５点を奪うと、後半も６ゴールを加点した。
この結果に中国メディア『直播吧』が注目。「二桁得点！日本女子代表がインドを11−０で圧倒し、グループステージ２連勝で決勝トーナメント進出を決めた」と報じれば、同メディアのコメント欄には、中国のファンから以下のような声が寄せられている。
「インドは試合を棄権したほうがましだった」
「相手は恥ずかしくないのか？」
「プロチームとアマチュアの対戦」
「あまりに残酷なスコア」
「小学生の試合のようだ」
「日本はまったく手加減しない」
「相手は敵陣に入ることすらできなかった」
「シュート数は36対０」
なでしこジャパンは次節、10日にベトナムと激突。３連勝で首位通過を決められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
