アメリカのトランプ大統領は7日、自身のSNSに「イランはきょう、甚大な打撃を受けるだろう！」と投稿し、大規模な攻撃を示唆しました。中継です。

トランプ大統領は連日、軍事作戦はうまくいっていると強調していますが、戦闘をいつ、どのように終わらせるかは依然、不透明なままです。

トランプ大統領

「イランでは非常にうまくいっている。3日間で超大型艦を含む艦艇42隻を撃沈した。これでイラン海軍は終わりだ」

これに先立ちトランプ大統領は7日、SNSに「イランはきょう、甚大な打撃を受けるだろう！」と投稿し、大規模な攻撃を示唆しました。

また、「これまで標的とされていなかった地域が破壊の危機にさらされ、人々が死の危機に瀕している」と強く威嚇し、アメリカがイランの新たな地域を攻撃の対象にする可能性を示唆しました。

さらに、イランの隣国への攻撃停止の決定について、「アメリカとイスラエルによる容赦ない攻撃があったからこそ、こうした約束を引き出した」と持論を展開しました。

こうした中、NBCは6日、複数の政府高官などの話として、トランプ氏がイラン攻撃で地上部隊を派遣することに個人的に強い関心を示していると報じました。

ただ、話し合われた作戦は大規模なものではなく、特定の標的に対し少数の部隊が実行するものだったということです。

攻撃開始から1週間が経ちましたが、戦闘が収束する兆しはなくむしろさらに激しくなる様相を呈しています。