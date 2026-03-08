『豊臣兄弟！』第8回に竹中半兵衛（菅田将暉）が登場した。

藤吉郎（池松壮亮）と別れ、別勢を率いて北方城を攻める小一郎（仲野太賀）の前に立ちはだかったのは、美濃三人衆の一人・安藤守就（田中哲司）。織田信長（小栗旬）の美濃攻めの目標は北方城で、墨俣砦が敵の目を引きつけるためのおとりと見抜いたのが半兵衛だった。包囲されて脱出する途中、小一郎は一人の若者に話しかけられる。それが半兵衛だった。

竹中重治、通称・半兵衛は稀代の天才軍師だ。両兵衛と称される黒田孝高（通称・官兵衛）とは強い絆で結ばれ、ともに秀吉の天下統一の推進力となった。中国攻めの渦中に36歳で病没した半兵衛については、数々のエピソードが後世に伝えられている。なかでも有名なのが、稲葉山城（後の岐阜城）の乗っ取りだ。

幼少より兵学に親しみ、10代で家督を継いだ半兵衛は、永禄7年（1564年）に10数名の手勢で城を占拠した。目的は主君の斎藤龍興（濱田龍臣）を諫めるためと言われる。その後、信長の誘いを断って隠棲。ドラマで秀長との出会いがあったのは、その頃と考えられる。

信長は半兵衛の能力を高く評価し臣下に招いたが、最終的に秀吉の与力となった。軍師としての半兵衛は、武力によらず敵を寝返らせる調略を得意としたほか、兵糧攻めを献策する戦術眼を持ち合わせていた。

半兵衛のエピソードには後世の創作も多く、実際にどのような人物だったか不明な点も多い。余白の多いキャラクターである分、役者にとって演じがいのある役である。『豊臣兄弟！』で菅田が演じる半兵衛は、色白のイケメンだ。甲冑をまとわず、庵の中から守就と筆談でやり取りする姿は、いわゆる「はかりごとを帷帳の中にめぐらせる」典型的な軍師キャラと推察される。

■菅田将暉がハマり役で魅せた『鎌倉殿の13人』源義経 一方で伝承からもわかるように、大胆さと冷徹なまでの知力を持ち合わせているのが半兵衛だ。その片鱗は第8回のエピソードから伝わってきたが、信長から秀吉へ受け継がれる天下統一の過程で存分に発揮されるだろう。義に厚い高潔な人間性も特筆される。信長になびかず、稲葉山城を龍興に返して自身は一線を退いたり、官兵衛の息子・松寿丸（のちの黒田長政）をかくまって守るなど、生き方までイケメンである。

歴史に「もし」は禁物だが、秀長の死が豊臣政権の終焉につながったように、もし半兵衛が生きていたら、関ヶ原の合戦と江戸幕府はなかったかもしれない。今作のテーマを主人公とともに担うのが、竹中半兵衛なのである。

そういう意味で、菅田への期待は大きい。良い意味で華があるのが菅田で、主演はもちろんのこと、助演級であってもポイントになる役で起用されることが多い。一つの表情やちょっとした動きで新たな意味を加えていく。作品のテーマや世界観を大事にしながら、単調なシーンでフックを生む、違いを作り出せるのが菅田将暉という俳優である。出演作では期待以上の演技を示し、観る者の脳裏にその存在を刻んできた。

菅田が大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK総合）で源義経を演じたことは記憶に新しい。兄・頼朝（大泉洋）に謁見する登場シーンからしてインパクト十分だったが、戦場を駆ける野生児で、先入観にとらわれない戦の天才は菅田のハマり役だった。ちなみに、半兵衛と義経には接点がある。半兵衛ゆかりの一の谷形兜は、義経が勝利した一ノ谷の戦いにおけるひよどり越えの断崖を模したとされ、関ヶ原の合戦で黒田長政が着用したといわれる。

菅田が演じる半兵衛が、スマートでさわやかな中に信念を感じさせる人物になることは容易に想像できる。その上で、菅田ならではのテイストを期待したい。義経の“動”に対して“静”、同じ天才でも直感型に対して知略の人である竹中半兵衛を、菅田がどんな色に染めるか楽しみだ。（文＝石河コウヘイ）