ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á ÊüÁ÷Ãæ º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
ºòÆü3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÃæ³ØÀ¸¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¡É¤ÇËèÇ¯¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡ÖÀ¼Í¥¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¢£À¼¤À¤±¤Ç¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¡ÖÀ¼Í¥¡×¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¡¢¡ÈÃæ³ØÀ¸¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¡É¤ÇËèÇ¯¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¡£¥Æ¡¼¥ÞÈ¯É½¤ÎºÝ¤Ëº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é¿ô¡¹¤Î¡È¥»¥ê¥Õ¡É¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¡£º´µ×´Ö¤Ï¤½¤ì¤òÄ°¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¡¢°æ¾åËãÎ¤Æà¤µ¤ó¤À¡×¤ÈÀ¼¤Î¼ç¤ËÈ¿±þ¤·¡¢Áá¤¯¤â¥ª¥¿¥¯¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£°ìÊý¤ÎÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¤Î¡©¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ù¡¢µ×¡¹¤Ë¤³¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¡¢²¶¡×¤È¡¢À¼Í¥¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¾¯¡¹¾Ç¤ê¤®¤ß¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤àÀ¼Í¥¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¢£¡È»Õ¾¢¥¥ã¥é¡É¤ä¡ÈÅ¨¥¥ã¥é¡É¤Ê¤É¥¥ã¥é¤´¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤êÌòÀ¼Í¥¤¬Â¸ºß¡ª
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤È¤âÏ¯ÆÉ·à¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤ä¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¤òÂ¿¿ô±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¡¦º´ÁÒ°½²»¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎÀ»ÃÏ½äÎéÎ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦°ËÆ£ÎË¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
°ËÆ£¤ÏÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ¼Í¥¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¿Í¤À¤è¤Í¤È¤¤¤¦¡¢¡È¥Ï¥Þ¤ê¥Ü¥¤¥¹ÀªÎÏ¿Þ¡É¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À¼Í¥¤Î¸ÄÀ¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëÉ½¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
É½¤Ë¤Ï¡ÈÅ¨¥¥ã¥é¡É¤ä¡È¾®Æ°Êª¥¥ã¥é¡É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Î¥Ï¥Þ¤êÌòÀ¼Í¥¤¿¤Á¤ÎÌ¾¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ËÆ£¤Ï¡ÈºîÃæºÇ¶¯¥¥ã¥é¡É¤òÂ¿¤¯±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÃæÂ¼¤Ï¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¤Î¡È¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥È¡É¤ä¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¡È¸Þ¾ò¸ç¡É¤Ê¤É¡¢ºîÃæ¤Ç¶¯¤¯¤Æ°Ò¸·¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËÃæÂ¼¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥¥ã¥é¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿ÆüÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤À¼¤À¤Í¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡£
¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¡ÈÎÚÂìº¸¶á¼¡¡É¤ä¡¢¡ØNARUTO¡Ù¤Î¡È¼«ÍèÌé¡É¤Ê¤É¡¢¡È»Õ¾¢¥¥ã¥é¡É¤òÂ¿¤¯±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¡¦ÂçÄÍË§Ãé¤â¾Ò²ð¡£ÂçÄÍ¤Î±éµ»¤Ë¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡£¸ç¤Ã¤Æ¤ëÀ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Í¡×¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤ÎÃæ¤Ë¶²ÉÝ¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿À¼¼Á¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¡£º´µ×´Ö¤â¡Ö¤¤¤ä¡Á¤¹¤´¤¤¡×¡¢¡ÖË§Ãé¤µ¤ó¤¬¤ä¤ë°Ìò¤È¤«¾¡¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡ÊÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ï¥Þ¤êÌòÀ¼Í¥¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÃæ¡¢±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Éý¹¤¤¥«¥á¥ì¥ª¥óÀ¼Í¥¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ú¥×¥íÀ¼Í¥¡¦µÜÌî¿¿¼é¤Î¿¼¤¹¤®¤ëÌòºî¤êÊýË¡¡Û
¿ô¡¹¤ÎÌòÊÁ¤òÉý¹¤¯±é¤¸Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¡ÈÀ¼Í¥³¦¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡É¤Ç¤¢¤ëµÜÌî¿¿¼é¤À¡£ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¥Þ¥â¡ÊµÜÌî¿¿¼é¡Ë¡ª¥Þ¥â¤ÏÁ´Á³ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÃË¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡×¡¢¡Ö²¶¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤Î¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ì¤ê¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎµÜÌî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£
¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¤Î°ËÆ£¤Ï¡¢µÜÌî¤¬±é¤¸Ê¬¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×É½¡É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢µÜÌî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£¡ØDEATH NOTE¡Ù¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ç¶¸µ¤Åª¤Ê¥¥ã¥é¡ÈÌë¿À·î¡É¤ä¡¢¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡Ù¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥¥ã¥é¡ÈÃ§¹¬ÂÀÏº¡É¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿§¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¤Îº´µ×´Ö¤Ï¡ÖµÜÌî¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤³¤Î¥¥ã¥é¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢µÜÌî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤òÀä»¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËµÜÌîËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤³¤³¤«¤é¤ÏµÜÌî¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌòºî¤êÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
µÜÌî¤ÏÌòºî¤ê¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜµ¤¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¡¢¡ÖÌò¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÃµ¤ëºî¶È¡×¡¢¡ÖÌò¤Î²áµî¤òËä¤á¤ëºî¶È¤ò¤Þ¤ºÌò¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇØ·Ê¤ò¤Þ¤ºÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿µÜÌî¤ÎÅ°Äì¤·¤¿Ìòºî¤ê¤Ë¡¢º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«±Ç²è¤È¤«ÉñÂæ¤È¤«¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¡¢¡Ö¤ª¼Çµï¤Ê¤ó¤À¤Í¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢µÜÌî¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë±éµ»¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ú±é¤¸Ê¬¤±¤ÎÅ·ºÍ¤¿¤Á¡ªÀ¼¿§¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÀ¼Í¥¤Î¿À±éµ»¡Û
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¥«¥á¥ì¥ª¥óÀ¼Í¥¤ÏµÜÌî°Ê³°¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢À¼Í¥¡¦¼ï粼ÆØÈþ¤Ï¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¡È¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¤ÏÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¥Õ¤Î¤¿¤á¡¢Ã£´Ñ¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿±éµ»¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê»Ò¤É¤â¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë¡È¥¢¡¼¥Ë¥ã¡É¤ò±é¤¸¡¢Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤±éµ»¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤Ï¼ï粼¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌò¡¢¼ï粼¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¡ÊÀ¼¤ò¡ËÊ¹¤±¤Ð¡ÊÃ¯¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ë¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢°ì¸ÀÊ¹¤±¤Ð¡£¤Ê¤Î¤Ë¡Ê¼ï粼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ë¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¸«¤ë¤Þ¤ÇÁ´Á³µ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¼ï粼¤Î¶Ã°Û¤Î±éµ»ÎÏ¤ò¾Þ»¿¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
À¼Í¥Ãç´Ö¤ÎµÜÌî¤Ï¡¢¼ï粼¤¬ÉáÃÊ¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ç¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤Î¡Ê±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¤ÈËÜ¿Í¤Î¡Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦À¼¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¤â¤¤¤ë¡£¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¹õÅ´¤Îµû±Æ¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ç¡¢½÷À¤«¤éÃËÀ¤ØÀ¼¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬À¼Í¥¤ÎÂ¼À¥Êâ¤À¡£À¼Í¥Ãç´Ö¤Îº´ÁÒ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½÷ÀÀ¼Í¥¤¬Â¤ê¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢¤è¤¯Êâ¤¯¤ó¤¬¡Ê½÷À¥¥ã¥éÌò¤Ç¥¬¥ä¼ýÏ¿¤Ë¡Ë»²²Ã¤·¤Æ¡×¤È¼ýÏ¿¸½¾ì¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¾Ò²ð¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ïº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤¬¤Ê¤ó¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ªÀ¼Í¥·Ð¸³¤â¤¢¤ëº´µ×´Ö¤Ï¤¤Ä¤Í¤ÎÀÄÇ¯¤ò¡¢ÆüÂ¼¤Ï¹Ó¤¯¤ì¤â¤Î¤ÎÍÅ²ø¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤ËËÜµ¤¤Î±éµ»»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏµÜÌî¡ª
µÜÌî¤Î¥×¥í¤¹¤®¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤ÇËÍ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¼Í¥¶È¤Ë¤¤¤«¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆµÜÌî¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¶ÃØ³¡£µÜÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆüÂ¼¤â¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥Þ¥â¤¬¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¡¢ËÜÊª¤ÎÀ¼Í¥¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È´¶Ã²¤¹¤ë¡£
¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò´°À®¤µ¤»¤¿2¿Í¤Ï¡Ö¤ª¡Á·è¤á¤¿¤¾¡ª¡×¡¢¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡Á¡ª¤¦¤©¡Á¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£Ì´Ãæ¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Î±éµ»¤ÏµÜÌî¤ÎËÜµ¤¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä!? TVer¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤àÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
