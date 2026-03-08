篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。本日3月8日（日）よる10時30分より第7話を放送する。

本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。

前回の第6話では、こずえが教団幹部・西城直哉（小久保寿人）から襲われ、とっさに飛び出した怜治が西城に刺された。抱きかかえるこずえの耳元で、怜治はあるトランクルームの場所と暗証番号を告げる。辿り着いたトランクルームには、大量の札束が入ったカバンが置かれていた。中には札束のほか、怜治のスマホ、そして謎のUSBが入っていた。

今回の第7話では、怜治が春臣（竹財輝之助）の家から持ち去っていたカバンの中に現金1億円と、春臣が政治家や官僚に裏金を渡していた証拠となるUSBが入っていたことが明かされる。

怜治は「俺は寿々を人質に取られて、親父を殺した罪を被れと脅された」と主張。無実の罪を被ったのも、脱獄しようとしたワケも、すべては妹・日下寿々（梶原叶渚）を守るため…？寿々の身に危険が及んでいると知ったこずえは、寿々の行方を捜すが…。

怜治を脅して罪を被せた黒幕は一体誰!? 春臣を殺した真犯人は!? 真実を知ったこずえが、ついに道を踏み外す！

第7話 あらすじも公開中（https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/）。第1話〜第3話・第6話は現在TVerにて見逃し配信中。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

