TENGAのアパレルプロジェクトがハラカドでポップアップ開催　アーティスト22人とコラボ

TENGAのアパレルプロジェクト「ティーエックスエー（TXA）」が、東急プラザ原宿「ハラカド」3階でポップアップを開催する。期間は3月17日から22日まで。

ティーエックスエーは、アーティストとのコラボレーションやアパレルの製作を通して多様な愛のかたちを礼賛するプロジェクトとして、2021年に始動。同ポップアップでは、これまでに同プロジェクトに参画したアーティストとのコラボアパレルを展示・販売する。参加アーティストは、イラストレーターの⽥中かえや、アーティストの我喜屋位瑳務、22世紀ジェダイとしても活動する⾨倉太久⽃など計22人。それぞれが独自の視点で「性と愛」を解釈し表現したアイテムを揃える。

また、会場では、ブランド初のサンプルセールを実施。完売品を含む過去のアーカイヴアイテムやサンプル品を最大75％オフで販売する。

期間：2026年3⽉17⽇（⽕）〜3月22⽇（⽇）

会場：東急プラザ原宿「ハラカド」3階 れもんらいふオフィス前特設会場

営業時間：11:00〜19:00 ※最終日の3月22日は17:00まで