『パンチドランク・ウーマン』第7話 真実を知ったこずえがついに道を踏み外す
篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第7話が今夜放送。真実を知ったこずえ（篠原）が、ついに道を踏み外す。
【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第7話 物憂げな表情を浮かべる怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえが、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語だ。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
■第7話あらすじ
「俺は寿々を人質に取られて、親父を殺した罪を被れと脅された」。
氷川拘置所の刑務官・こずえは、父親殺しの容疑者・怜治の証言通り、トランクルームの中から怜治の父・日下春臣（竹財輝之助）のカバンを発見。カバンの中には現金1億円と、春臣が政治家に裏金を渡していた証拠となるUSBが入っていた。
怜治が無実の罪を被ったのも、脱獄しようとしたワケも、すべては妹・日下寿々（梶原叶渚）を守るため？ 寿々の身に危険が及んでいると知ったこずえは、寿々の行方を捜すが…。
怜治を脅して罪を被せた黒幕は一体誰か。春臣を殺した真犯人は？ 真実を知ったこずえが、ついに道を踏み外す。
ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。
【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第7話 物憂げな表情を浮かべる怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえが、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語だ。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
「俺は寿々を人質に取られて、親父を殺した罪を被れと脅された」。
氷川拘置所の刑務官・こずえは、父親殺しの容疑者・怜治の証言通り、トランクルームの中から怜治の父・日下春臣（竹財輝之助）のカバンを発見。カバンの中には現金1億円と、春臣が政治家に裏金を渡していた証拠となるUSBが入っていた。
怜治が無実の罪を被ったのも、脱獄しようとしたワケも、すべては妹・日下寿々（梶原叶渚）を守るため？ 寿々の身に危険が及んでいると知ったこずえは、寿々の行方を捜すが…。
怜治を脅して罪を被せた黒幕は一体誰か。春臣を殺した真犯人は？ 真実を知ったこずえが、ついに道を踏み外す。
ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。