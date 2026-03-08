義母「いいバッグね」視線が私の持ち物に。“嫁の出方”を試され、貢ぐ日々。でももう、いい嫁やーめた！
筆者の話です。
義実家で過ごす時間のなか、いつの間にか「察して動く役」を引き受けていた私。
先回りをやめたとき、義実家との距離が少し変わりました。
先回り
「おはようございます！」
挨拶を交わしたあと、上から下まで品定めされているような感覚があります。
「それ、いいわね」
義実家を訪ねるたび、義母は私たちの持ち物に鋭く目を留めるのです。
バッグや小物、使っている日用品など、少し目新しいものがあると、自然な調子で声をかけてくるのがいつもの流れでした。
ただ、そのひと言がきっかけで、会話の向きがこちらの持ち物へと寄っていくのです。
重なる視線
義母は「欲しい」とは言いません。
その代わり「どこで買ったの？」「いくらくらい？」「使い心地はどう？」と質問が続きます。
私は答えながら、だんだんと視線の行き先が気になるようになりました。
品物そのものより、私の返事や表情を見られているような感覚。
話をしているうちに、こちらがどう出るのかを待たれているように感じることが、何度もあったのです。「褒める」の先に、暗黙の期待が透けて見えるようでした。