義母「いいバッグね」視線が私の持ち物に。“嫁の出方”を試され、貢ぐ日々。でももう、いい嫁やーめた！

筆者の話です。

義実家で過ごす時間のなか、いつの間にか「察して動く役」を引き受けていた私。

先回りをやめたとき、義実家との距離が少し変わりました。

先回り

「おはようございます！」

挨拶を交わしたあと、上から下まで品定めされているような感覚があります。

「それ、いいわね」

義実家を訪ねるたび、義母は私たちの持ち物に鋭く目を留めるのです。

バッグや小物、使っている日用品など、少し目新しいものがあると、自然な調子で声をかけてくるのがいつもの流れでした。





重なる視線

声のトーンは穏やかで、嫌味を感じるほどではありません。ただ、そのひと言がきっかけで、会話の向きがこちらの持ち物へと寄っていくのです。

義母は「欲しい」とは言いません。



その代わり「どこで買ったの？」「いくらくらい？」「使い心地はどう？」と質問が続きます。

私は答えながら、だんだんと視線の行き先が気になるようになりました。



品物そのものより、私の返事や表情を見られているような感覚。



話をしているうちに、こちらがどう出るのかを待たれているように感じることが、何度もあったのです。「褒める」の先に、暗黙の期待が透けて見えるようでした。