エミリー・ブロンテの『嵐が丘』はこれまで数多く映画化されてきたが、マーゴット・ロビー主演、エメラルド・フェネル監督による新作は、公開されるやいなや賛否両論の嵐を巻き起こしている。その最大の理由は、あまりにも大胆な「原作改変」にある。本作は単なる映画化か、それとも古典の破壊か。新潮文庫版の翻訳を手掛けた鴻巣友季子氏が、本作に隠された「意図的な切断」の正体を鋭く分析する。

タイトルの引用符にこめられたアイロニー

もう何回目になるのかわからないが、『嵐が丘』が映画化された。エメラルド・フェネル監督による本作は、先行して公開された海外では賛否両論が巻き起こっている。ちなみに、私としては楽しめるところが多々あった。

批判の一つは原作への忠実性を欠くということ。まず言うと、原作の映画化というのは二次的ながら独立した創作物であり、原作への忠実性をどこに置くか、いかに置くかは、一概に正解が出せるものではない。フェネル監督の映画はWuthering Heightsが引用符で括られており、昔は映画のタイトルではこれが普通だったらしいが、現在、引用符は「アイロニー」「からかい」「疑問」「留保」などのニュアンスを包含する。監督は「14歳のときに原作から受けた衝撃を自分なりに映像化した」と言っているので、引用符は一種の自己ツッコミ（予防線）にも見える。

連鎖から切断へ―-原作の意図をことごとく転覆

原作との大きな違いを2つ挙げるなら、原作後半に描かれる第２世代の物語がすっぱり断ち落とされていること、家政婦ネリーと店子ロックウッドの語りとして展開する枠物語の構造を完全に取り払っていることだろう。

この2点をもって、もはや原作とは別物と考えたほうがいいかもしれない。原作を愛するみなさんの本映画に対する戸惑いやもどかしさは（原作を翻訳した）私にはとてもよくわかる。とはいえ、本稿はその違いを元に「嵐が丘」という小説と映画の双方を楽しめる解説としたい。フェネル版『嵐が丘』には上記の大改変だけでなく、マイナーチェンジに見えて作品の根幹に関わる変更が張りめぐらされているのだ。

結論として、今回の映画は原作の意図をことごとく転覆させるものになっていると言えるだろう。原作には当時の大英帝国の植民地主義や家父長制が根源となって引き起こされる差別、虐待、支配、復讐、愛と憎しみの「連鎖」と「継承」が描かれ、それらへの批判が込められているが、映画版にあるのは、伝統、歴史、家、家族といった概念の「切断」および「封印」だとすら思えるのだ。それぐらい原作の世界観の断ち切りがあちこちに周到に仕掛けられている。社会構造への批判や否定というより、もはや継承という概念や家制度そのものを消し去りにかかっているように見える。フェネル監督はキャサリンとヒースクリフの愛だけを永らえさせ、それのみで純粋完結しようとしたのではないか。

では、小さな鍵穴から大きな世界を眺めてみよう。

変更点その1 ヒースクリフが拾われた場所

これは見すごしかねない変更点だが、重要だ。原作では、ヒースクリフはアーンショウ家の心優しい父がリヴァプールに出かけて拾ってきたのだが、映画ではこれを序盤ではっきりと否定している。冒頭あたりでヒースクリフ（オーウェン・クーパー）の姿が町の処刑場近くで映し出されるとおり、「嵐が丘」の近辺で拾われたのだ。小突き回されている少年を見てアーンショウ家の父（マーティン・クルーンズ）が不憫に思い、「リヴァプールやブリストルじゃあるまいし、子どもを殴るな」と言って、引きとってきたと言う。

なぜわざわざそんな変更を？ と思ったが、当時リヴァプール、ブリストルと言えば、大英帝国の「三角貿易」における奴隷売買の主要拠点だ。ヒースクリフは原作ではdark-skinnedと形容されているため、当然奴隷として買われてきたアフリカ系の子どもだと考える向きもある。この人種とキャストの問題については別の機会に譲るが、作中のさまざまな描写に鑑みるに黒人と限定できるわけではない。イングランドの白人社会においては、黒っぽい、異質な、出自不明の、脅威的な存在ということだろう。

今回の映画化で、まずヒースクリフとリヴァプールという土地柄を切り離したのは、ヒースクリフ＝アフリカ系という一部の固定イメージを解き、彼を奴隷制の歴史からもはぐれさせて、存在の孤立性を強調するためでもあるのではないか。ところが、こうした変更を伏線に入れても、ジェイコブ・エロルディが配役されたことに批判の声も上がっている。

変更点その2 ヒンドリーの不在、障害の代替

映画ではなんと、キャサリン（マーゴット・ロビー）の兄ヒンドリーがいない。だから、当然彼の息子のヘアトンも出てこず、アーンショウ家の直系男子はすでに絶えていることになる。これは非常に大きな変更点だ。

『嵐が丘』というのは、19世紀前葉に牧師の家に育ったエミリー・ブロンテが法律の知識を駆使して書いた「不動産相続小説」である。作中人物たちはヒースクリフの復讐の成就に向け、相続法に従って順序よく世を去り、財産が着々と彼のもとに集積していくように書かれている。

しかし今回フェネルは当時の社会制度や相続法などの要因は極力排している。

本作でそもそも話がこじれるのは、キャサリンとヒースクリフが結ばれないからだが、当時の相続法やコモンロー（判例法）をある程度頭に入れておくと、それに続く騒動やふたりの突飛な行動も理解しやすくなる。

「限嗣相続制度」という用語を、ドラマ「ダウントン・アビー」などで聞いたことがあるかたもいると思う。貴族やジェントリー階級では、土地財産の相続による分散を防ぐために、貴族なら爵位も含めたすべてを一人の子ども、ほぼ自動的に男性第一子に継がせる、非常に男女差別の強い制度だ。この男系の継承方法は因習として貴族より下の階級にも広まっていた。例えば、ジェイン・オースティンの『高慢と偏見』でもベネット家の子どもはみんな娘なので家督を継ぐものがおらず、コリンズという遠縁の男性が法定相続人になっている。

エドガーとの結婚はキャサリンの決死の策だった

原作『嵐が丘』におけるキャサリン・アーンショウの不幸の根源はここにあるのだ。この点を踏まえないと、キャサリンが「私はヒースクリフなのよ」とまで言う最愛の相手と結婚しない理由が、お金に目がくらんだかに見えてしまう。彼女が「ヒースクリフと結婚したら、落ちぶれて物乞いになるしかない」と言うのは、決して誇張ではない。原作のキャサリンは未婚でいる限り、兄ヒンドリー夫婦のもとで肩身狭く暮らせるかもしれないが、兄が目の敵にするヒースクリフと結婚すれば、ふたりとも追いだされ、路頭に迷うに違いない。

キャサリンが資産家エドガー・リントンとの結婚を選んだのは、ただ裕福な暮らしに惹かれたのではなく、自分も生き延び、愛するヒースクリフも夫の経済力で救いだそうという決死の策だった。ふたりの間に、不平等な相続法や因習、さらにはコモンローにおける既婚女性の「法的存在の喪失」（結婚したら財産権や法的独立性は夫に吸収される）といった法的機構が横たわってこそ、障害は真のものたりえるのだ。

キャサリンが直面する生存の危機

原作の父・母・長兄ヒンドリー・妹キャサリンというアーンショウ家の構成が、映画では大胆に変更されている。母はすでに他界。兄のヒンドリーがいない。長兄はいないが、かといって余所に法定相続人がいるようでもない。だったら、キャサリンが家督を継げるのではと思うが、ここにフェネルはひねりを入れた。

暴力的で、飲んだくれで、ギャンブル狂いというヒンドリーの性格をすべて父アーンショウに担わせているのだ。原作では、温厚な父は優秀なヒースクリフをたいそう可愛がり、彼を苛めるヒンドリーを寄宿学校に遣ってしまう。それほどにヒースクリフ推しなのだが、その父が映画ではヒースクリフを虐待する側にまわる。

映画のキャサリンが生存の危機に直面するのは、イギリスの制度的抑圧ゆえではなく、父がギャンブルの借金と酒で身上をつぶすからなのだ（少なくとも説明がないのでそう見えてしまう）。これでは遺産相続どころか、負の遺産だ。ここにも家の断絶の予感がある。キャサリンは「もうリントン氏に身を投げ出すしかない」と嘆き、ヒースクリフを激怒させるのだった。

（後編につづく）

『嵐が丘』

『嵐が丘』

監督・脚本：エメラルド・フェネル／出演：マーゴット・ロビー、ジェイムズ・エロルディ、ホン・チャウ／原作：エミリー・ブロンテ／2026年／アメリカ／137分

〈原作翻訳者が読み解く6つの重大な変更点--映画『嵐が丘』の原作への"貞淑"と"裏切り"が、一体となって生んだものとは〉へ続く

鴻巣 友季子／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル