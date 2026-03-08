〈原作翻訳者が読み解く6つの重大な変更点--賛否両論の映画『嵐が丘』が、原作の価値観を徹底的に切断・封印して描こうとしたこと〉から続く

エメラルド・フェネル監督版『嵐が丘』の改変は、設定の省略に留まらない。原作では名門の地主だったリントン家が「成り上がり」の実業家に変貌し、彼の実妹であるイザベラの設定も、物語の語り手であるネリーの出自も劇的に変わった。原作の翻訳家・鴻巣友季子氏による解説の後編では、これらのマイナーチェンジがどのように作品の根幹を揺さぶり、古典に新たな息吹を吹き込んだのかを解き明かす。（＊映画のセリフ部分は字幕の直接引用ではなく、筆者が大意をとって訳したもの。また原作からの引用はすべて鴻巣訳。）全2回の2回目／最初から読む

変更点その3 エドガー・リントンは成り上がり

映画にはさっそく序盤に、原作にはない人物設定と場面が導入されている。ちなみにこの設定は先行するアンドレア・アーノルド監督の『ワザリング・ハイツ 嵐が丘』（2011年）でも少し取り入れられている。フェネル監督は古典文学や先行する映画への目配せをちりばめているようだ。

あるとき、アーンショウ家の隣の地所を買って引っ越してくる者があり、騒然となる。高地の荒野に建つ「嵐が丘」宅から4マイルほど離れた緑豊かな平地の「鶫の辻」邸（スラッシュクロス・グレインジ）にやってきたのは、エドガー・リントン（シャザド・ラティフ）と、彼が後見人を務める未婚女性イザベラ（アリソン・オリヴァー）である。原作では、エドガーと出会ったときキャサリンは15歳、エドガーはたった3歳上だが、映画では髪に白いものが混じっているので、40代だろうか？ キャサリン（マーゴット・ロビー）も20代後半に見えるので、そんなに不釣り合いではない。

キャサリンは豪華な馬車列を見て、色めき立って言う。「男性で、独身なんですって！」「見て、お金持ちに違いないわ！」

「自分がお金持ちだったらなにをする？」

この展開にピンときたかたもいると思うが、ジェイン・オースティン『高慢と偏見』の出だしを髣髴とさせる。同作では、主人公ベネット家の隣の「ネザーフィールド」に独身で資産家のチャールズ・ビングリーが越してきて大騒ぎになる。ここでフェネル監督は念を押すように、キャサリンとヒースクリフにこんな会話をさせるのだ。

キャサリン「自分がお金持ちだったらなにをする？」

ヒースクリフ「金持ちの男ならだれでもするようなことさ。でかい家に住んで、召使いをこき使い、妻をもらう」

これは『高慢と偏見』の、「男性に資産があって独身となると、妻を娶らねばならないというのは、世にあまねく認められた真理である」という有名な冒頭への目配せにも感じられる。

エドガーを準貴族から「成り上がり」へ変更

映画でもう一つ念押し的に出てくるのが、エドガー・リントンの出自設定である。原作では、彼はlanded gentry（土地持ちのジェントリー階級≒準貴族）であり、代々の地代と農地からの収益で暮らしている。治安判事だが、これは地元の名士から選ばれるもので生業ではない。

これが、なんと、映画では「布地の商いで財をなした実業家」という出自に変更されているのだ。これにはびっくりした。彼は「ニューマネー」、すなわち成り上がりものなのだ。当時のイギリスでは、働かずに地代で生きていくのがやんごとなく、商業・事業（医者・弁護士含む）で生計を立てる家は格下である。この設定は『高慢と偏見』で引っ越してくる独身男ビングリーとだいぶかぶる。父親が「北イングランドでの商い」（おそらく、当時急成長していた布地産業）で財を築いた一家なのだ。そのため、代々の地主のベネット家は「うちは財力は下でも格は上だ」と思っている節がある。

映画のキャサリンも「うちは（リントン家と違って）代々続く名家なのよ」と言い、父は「娘の相手として上流階級でないのは難点だが仕方ない」などと言ってやや見下す。

女性の社会的立場の脆弱さ

なら、アーンショウ家の格式はいかほどか？ 原作のネリーによれば「このあたりでは鶫の辻についで立派なお宅」とのことで、ジェントリー階級の下のヨーマン、裕福な自作農と考えられる。1500年から続く土地の所有家だ。つまり、階級的にはリントン家より下でも、代々の土地持ちなので格上だと言っているのだ。いま連発した「代々」というのが当時のイギリス社会では大事で、フェネルはその世界観をうち壊しにかかっているようだ。

エドガーの出自をこのように変更したのは、一つには、家督相続と結婚をめぐる古典作品を暗示することで、当時のイギリスの相続法と女性の社会的立場の脆弱さを仄めかしたともとれる。しかしもう一つには、リントンの資産が先代から受け継いだものではなく、自分で築いたという設定にすることで、エドガーの代の前後に継承ラインを作らないためかもしれない。

変更点その4 妹の消失、継承の封印

『嵐が丘』の原作では、エドガーの父は進歩的だったようで、女性の相続を認めていた。ただしその遺言には、エドガーに息子が生まれなかったら、孫娘ではなく、実の娘を次期相続人とすると指定されている。もともと原作ではイザベラはエドガーの実妹なのだ。だから、ヒースクリフはこの財産を狙ってイザベラと結婚する。

ところが、映画ではイザベラはエドガーの被後見人という役柄に変更されている。親を亡くした未婚女性の信託財産をエドガーが管理しているらしい。謎めいた変更である。

そのお金はイザベラの結婚時に彼女のもとに入るようだが、当時のコモンローでは、基本的に妻の財産はそのまま夫に吸収される。となると、夫にもそれなりの財産が転がり込みそうだ。

とはいえ、ヒースクリフとしては、それではリントン家の財産を乗っ取って復讐することにはならないし、すでに彼は財産を築いているので、このお金にはあまり興味がないだろう。仮にイザベラとの間に子どもが生まれてもリントン家とは血縁がないから、苛めて復讐することもできない。となると、イザベラとの結婚は財産の収奪よりも、自分を捨てたキャサリンへの当てつけの色が濃いと思われる。

ともあれ、イザベラを妹からわざわざ血縁のない被後見人に変更したのは、遺産と復讐の継承ラインを断ち切るためではないか。原作では妹のイザベラがリントン家の次期相続人に指定されていること、なのに兄より先に死ぬことで動き出す相続のダイナミックなプロットを封じ込めることになる。

変更点その5 子どもたちの不在

最初に書いたように、キャサリン、ヒンドリー、ヒースクリフ、それぞれの子どもたちの第２世代は描かれていない。これに関しては、詳述するとかなりネタバレになるので、その事実だけを記すに留めよう。

変更点その6 ネリーの立場、媒介の役割

原作では、ネリー・ディーンはアーンショウ家で生まれ育ち、のちに家政婦となり、結婚するキャサリンについて鶫の辻に入る。重要なのは、小説のほぼ全編が彼女の独り語りで成り立っていることだ。これも長くなるので別の機会に書きたいが、ともかくナレーターとキャラクターを兼ねる現代的語り手の先駆けでもあり、「信用できない語り手」の先駆者でもある。

要所、要所で彼女の行動がきっかけや誘因となって、人が去ったり、死んだり、狂ったりする。ネリーは物語のエージェント（媒介）の役割を果たしているのだ。

今回の映画では家政婦ではなく、上流の婦人のお相手をするコンパニオンという地位に格上げされている。学識のある助言者だ。

爵位のある貴族の隠し子らしく――ここにも血統の断絶があるが――その自分が自作農の家でコンパニオンをさせられているのだから、折々に心の屈折をにじませる。「コンパニオンは召使いではありません。貴婦人です」と強く言い返す場面もある。

油断がならないネリーの「悪意」

それに加えて、キャサリンとは子どもの頃から共に荒野を駆けまわって育った仲なのに、ヒースクリフの登場で親友の座を奪われたように感じ、嫉妬心を燃やすカットもある。

こうした愛憎半ばする人物をベトナム系アメリカ人のホン・チャウが絶妙に演じている。アジア系俳優の配役を意外に思うかもしれないが、当時の大英帝国はインドを実質的に植民地化しており、東南アジアの港にも交易拠点を築きつつあった。ネリーをそのような帝国主義の落とし子として解釈したのだろう。

映画や舞台版では、ネリーの「信用できない語り手」像がなかなか描出されないのだが、今回のネリーは歴代映画のなかで最も油断がならない。これまで『嵐が丘』論では、この家政婦にして語り手の「悪意」について論じられてきたが、フェネルの映画はそれに対して一つの答えを出している。つくづく、ホン・チャウと、子ども時代のヒースクリフを演じたオーウェン・クーパーでもっている映画だと思う。

原作への“貞淑”と“裏切り”が一体となって生まれる強い息吹き

フェネル監督は「この映画は原作の忠実な翻訳ではない」とも言っている。これは私に、フランス文学者・野崎歓の「映画監督は（原作からの）『逐語訳』とはまったく異質な手段を講じるほかはない。それは原作が姿を消し、それと引きかえに翻訳ないしアダプテーション（翻案作品）がそのまま創造行為となる瞬間である」（小川公代他編『文学とアダプテーション』収録）というくだりを思い出させる。

優れた翻訳には、原作べったりではない創造的な飛躍があるものだ。アダプテーションも原作への“貞淑”と“裏切り”が表裏一体となるとき、強い息吹きをもつのではないかと私は思う。

『嵐が丘』は原作を読んでから映画を観れば驚きがあり、映画を観てから原作を読めば味わいが深まるだろう。できれば、どちらも楽しんでほしい。

