椎名桔平、大学時代に“謹慎処分”を受けていた「大問題になったんですよ」 俳優を志すまさかのきっかけにも
俳優の椎名桔平（61）が7日放送のTBS系『人生最高レストラン』（毎週土曜 後11：30）に出演。大学時代に謹慎処分を受けていたことを明かした。
【写真】「似過ぎ」「女優さんかと」椎名桔平の姪っ子“顔出し”ショット
俳優デビュー40年を迎えたが、幼少期から大学時代までサッカーに熱中していたという。番組で俳優活動のきっかけを問われると「大学のサッカー部で半年間の謹慎処分を…」と明かし、これにはMCの加藤浩次も「何やったんですか…」と即座に反応した。
椎名によると、知人からサッカー関連のCM撮影のため「リフティングができる人物を探している」という話を聞きつけ、その後、とんとん拍子でCMに出演することになったという。しかし、その行為がアマチュア規定に抵触してしまい「大問題になったんですよ」と明かした。その結果、関東大学サッカー連盟から対外試合の出場を半年間禁じる処分が下されたという。
地元の三重県から上京し、大学でレギュラーをつかみかけていた矢先の出来事でショックを受けた椎名だったが、「せっかく東京に来たから、違う生き方ができないかな？」と考えるようになったという。そしてCM撮影で知り合った人物の紹介で、芸能事務所に所属することになったのが、俳優活動のきっかけだと語った。
【写真】「似過ぎ」「女優さんかと」椎名桔平の姪っ子“顔出し”ショット
俳優デビュー40年を迎えたが、幼少期から大学時代までサッカーに熱中していたという。番組で俳優活動のきっかけを問われると「大学のサッカー部で半年間の謹慎処分を…」と明かし、これにはMCの加藤浩次も「何やったんですか…」と即座に反応した。
地元の三重県から上京し、大学でレギュラーをつかみかけていた矢先の出来事でショックを受けた椎名だったが、「せっかく東京に来たから、違う生き方ができないかな？」と考えるようになったという。そしてCM撮影で知り合った人物の紹介で、芸能事務所に所属することになったのが、俳優活動のきっかけだと語った。