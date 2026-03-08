蒸気動車から気動車へ…そしてSL復活

JR山口線は、山口県の新山口駅と島根県の益田駅を結ぶ鉄道路線です。観光列車の快速「SLやまぐち号」が走ることで知られていますが、今回は日常の姿も含めて見てみました。

【風光明媚】これが山口線の特急・SLと車窓です（写真）

1900（明治33）年、山陽本線が小郡（現・新山口）駅まで到達しました。山陽本線は当初、山口を経由して小郡へ向かうルートが計画されましたが、山口の旅館業者が「宿泊客が減る」と大反対したといわれています。

このため山陽本線開通後、山口へ行くには小郡で人力車や乗合馬車に乗り換える必要がありました。しかしこれだと不便だということで、県庁を下関か防府に移すべきという運動も起こります。これを受け山口町は鉄道誘致を決断。国鉄と軽便鉄道の2案が検討され、まず大日本軌道が1910（明治43）年までに小郡〜山口間を開業させました。

一方、山口町は関係市町村と連携して、1909（明治42）年に小郡から山口・津和野・益田を経由して、出雲今市（現・出雲市）に至る山陽・山陰連絡鉄道の建設嘆願書を出し、受理されます。1911（明治44）年に測量を開始し、1913（大正2）年2月に国鉄山口線として小郡〜山口間が開業しました。

なお、並行する大日本軌道の線路の一部区間は、わずか2年4か月で廃線となっています。この時期、長州出身の桂太郎が総理大臣、寺内正毅が陸軍大臣を務めていたため、こうした離れ業が可能だったのかもしれません。

開通した山口線は、蒸気機関を搭載した客室「蒸気動車」がほぼ当初から投入されたようです。路線は1917（大正6）年から延伸を重ね、1923（大正12）年に益田までの93.9km全線が開通しています。

1933（昭和8）年、小郡〜山口間に気動車が導入されますが、これは国有鉄道でもかなり早い導入でした。1960（昭和35）年に山口〜博多間で気動車準急「あきよし」が運行開始。1973（昭和48）年に蒸気機関車（SL）が全廃され、1975（昭和50）年の山陽新幹線博多開業に合わせて小郡〜鳥取間に山口線初の特急列車「おき」が登場しました。

そして1979（昭和54）年、当時のSLブームを受けて、C57形蒸気機関車が牽引（けんいん）する観光快速「SLやまぐち号」が小郡〜津和野間で運行を開始します。「新幹線駅に直結」かつ「終点が観光地で、転車台も備わる」といった条件を備えた山口線は、SL運行に好適と見なされたのです。

「SLやまぐち号」は好評を博し、全国のSL復活運転のモデルケースとなりました。客車は、当初は無改造の12系5両でしたが、1988（昭和63）年に12系レトロ車両に変わります。この時期は戦前の一等展望車マイテ49形が連結されたこともありました。

2017（平成29）年には新製されたレトロ調客車の35系に変更されています。筆者（安藤昌季：乗りものライター）はいずれの時期にも乗車しましたが、乗車率は高く、その人気を実感しました。

特急「おき」は、当初はキハ80系、翌年からキハ181系に変わり、2001（平成13）年に新型のキハ187系「スーパーおき」となりました。

短距離でも特急利用あり

2025年11月の水曜、新山口発・米子行きの特急「スーパーおき2号」に乗車しました。新山口は8時57分発ですが、出発30分以上前から自由席に並ぶ人が見られました。

一方で山口からキハ40系気動車4両編成の普通列車が到着しますが、朝のラッシュで満席。立ち客もいます。

特急「スーパーおき」が入線して扉が開くと、鉄道ファン風の男性が2号車の先頭座席へ。運転席越しに前面展望可能な区画目当てです。列車は、自由席に33人（定員60人なので乗車率55％）、指定席に34人（同58人なので乗車率59％）を乗せて、鉄道唱歌のチャイムとともに出発しました。

キハ187系気動車は通常2両編成で、フリースペースもあります。ただ、独立した洗面所はなく、トイレの中の手洗い場を使う構造なのは珍しいです。窓はかなり大きく、景色が眺めやすい良い車両ですが、窓框は細いので、物は置きにくい印象です。座席は標準的な造りで、普通車はリクライニング角度も充分。肘掛けにもミニテーブルが付いていて便利です。

9時10分、駅名標がレトロな湯田温泉に到着し、2人が乗車しました。9時13分の山口では、6人下車・6人乗車。わずか約13kmでも特急利用が結構あります。

9時51分の徳佐で2人下車・2人乗車。10時2分の津和野で20人下車・1人乗車。沿線に広がる田んぼがとにかくきれいで、田代川、篠目川、阿武川、津和野川、高津川、匹見川などの川の景色も美しいです。

10時14分の日原は国鉄岩日線（現・錦川鉄道錦川清流線）が目指した駅ですが、閑散としており、１人乗車のみ。そして10時35分、山口線の終点・益田で4人下車・42人乗車。ほとんど乗客を減らさずに「スーパーおき2号」は山陰本線の米子方面に向かっていきました。

なお、「スーパーおき」は、最長で鳥取〜新山口間378.1kmを結んでおり、その距離は在来線の長距離特急として九州の「にちりんシーガイア」、北海道の「宗谷」に次ぐ3位です。

SLも走り風光明媚、観光地や温泉も点在する山口線は、現在も多くの観光客でにぎわっていました。景色も良く楽しい列車旅が満喫できる路線です。