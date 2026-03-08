「なんという惨敗だ」「無力なインドは完全に圧倒された」なでしこJに衝撃の“０−11”…対戦国メディアは唖然「得失点差で大きく後退した」【女子アジア杯】
３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節で、なでしこジャパンがインドと対戦した。
初戦の台湾戦（２−０）から先発９人を入れ替えたなでしこジャパンは、圧倒的にゲームを支配。植木理子と宮澤ひなたがハットトリックを達成すれば、清家貴子は２得点の山本柚月、長谷川唯、土方麻椰もゴールを決めて、終わってみれば11−０と大勝だった。
この結果を受けて、インドメディア『ESPN India』は「なんという惨敗だ」と驚きをもって報じる。
「優勝候補の筆頭である日本に11ゴールを叩き込まれた。相手は準々決勝進出を決めた。前半だけで５失点、後半にはさらに６ゴールを許して、無力なインドは完全に圧倒された。日本は『遊びに来たわけではない』と宣言したかのような試合運びだった」
一方、自国の代表チームに対しては、「インドは得失点差で大きく後退した。次戦の台湾戦で奮起しなければ予選突破は厳しい」と指摘している。
対戦国メディアを脱帽させたなでしこジャパンは次節、10日に首位通過を懸けてベトナムと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
