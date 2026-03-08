スウェーデンの若年層には不満が鬱積している（写真：GagoDesign/Shutterstock.com）

世界中から注目を集め、羨望の的となってきたスウェーデンの「北欧モデル」が今、内側から崩れようとしている。かつてこの国は、高負担・高福祉を基盤に「理想的」とされる社会システムを誇っていた。しかし、1997年から2010年ころに生まれた、いわゆるZ世代にとって、その理想郷は自由と希望を奪う重圧へと変質している。

（松沢 みゆき：在スウェーデンのジャーナリスト）

失業時でも給与の70％を保障、「完璧な福祉国家」だったが…

筆者が1997年に日本語教師として赴任した際、スウェーデンはまさに黄金時代にあった。スウェーデン語教室・大学・大学院を経て結婚し、3人の子供を出産し育てる過程で、教育費や医療費の負担は一切なかった。学生時代は奨学金と学生ローンで、普段通りに生活できた。徹底した男女平等教育を受けて育った夫は、家事・育児を半分以上こなした。

私の国籍は日本のままだが、この国の住民は、「男でも女でも、何歳でも肌が何色でも、どの国・地域の出身でも、カネを持っていてもなくても、とにかく社会の成員は絶対に全員が完全に平等なのである」という力強い理念に助けられ、その恩恵を最大限に受けてきたのだ。

1990年から2010年代まで、スウェーデンのGDP成長率はおおむね3％以上を記録し、EU平均や日本を凌駕していた。無償の教育と医療、世界最長の育児休暇。失業時でも給与の70％が保障される手厚いセーフティーネット…。国別の幸福度調査では上位にランクされ、男女平等指数でも常に上位に位置する。「完璧な福祉国家」だった。

このシステムは、「誰にも等しくチャンスが与えられる社会」「努力が報われる理想社会」であり、それどころか「働かなくても生活できてしまう」むしろ行き過ぎた福祉天国が体現されていた。私自身も含め1965年から1980年頃に生まれた、Z世代の親にあたるX世代がこの時代の恩恵を受けた。

1990年代〜2010年代のGDP成長率（出所：World Bank）

上のグラフから、この時期、スウェーデンはEUや日本を上回って成長しているのがわかる。EU平均は概ね1〜3％レンジで推移し、日本は1990年代以降、低成長となり、いわゆる「失われた30年」に突入していた。

しかし、Z世代が社会に出る2020年代に入って状況は一変した。この世代が直面しているのは、親世代とはかけ離れた過酷な現実である。

15〜24歳の4人に1人が失業

住宅問題が象徴的な例だ。

主要都市では住宅が決定的に不足し、特に首都ストックホルムの住宅価格は大きく跳ね上がった。2020〜2021年には、コロナ期の超低金利で住宅価格がさらに値上がりし、上昇率は2021年に10％超を記録している。

少し前に、スウェーデン第二の都市、ヨーテボリの高校を卒業した生徒が、ストックホルムに進学するのに住居が見つからないというので、筆者が探すのを手伝ったことがある。日本語を履修していた生徒だったので、ストックホルムの日本人会をはじめ、あらゆる伝手にあたり、数百人にものぼる方々の協力を得てやっと1部屋見つけた。

経済面の負担も深刻だ。

OECDのレポート「Taxing Wages 2025:Sweden」によると、スウェーデンの国民負担率は41.5％とOECD平均（34.9％）を大きく上回る（2024年速報値・2025年公表データ）。そこにインフレによる生活費の高騰が重なる。

さらに15〜24歳の失業率は24.3％に達する。スウェーデン統計局の2月24日の発表によると、国全体の失業者数も3年連続の増加をしており、新型コロナウイルスのパンデミックが発生した2021年のピーク時と同水準だ。

こうした負担が増える一方なのに、福祉の質は低下している。

医療費は無料であっても、深刻な人員不足と資金不足により、実際に医師の診察を受けるまでの待ち時間は耐え難いほど長い。

高い税金を払い続けながら、肝心なときにサービスを受けられない

この問題には多くの人が不満を持っており、繰り返しニュースで取り上げられている。2月19日のスウェーデン・ラジオの報道によると、昨年11月に実施された世論調査では、有権者にとって医療における最大の問題は長い待ち時間とリソース不足という結果が出ている。

筆者も最近、経験したばかりだ。1月に凍った道で転び、右手首を折ってしまった。夜遅い時間だったので、翌日午前中に診察を受けに行ったが、処置を終えて家に帰り着いたのは夜の8時過ぎだ。4週間後にギプスを外すことになっていたが、予約が取れず実際に外したのは6週間後だった。

高い税金を払い続けながら、肝心なときにサービスを受けられない--これが、この国のZ世代の現実だ。

我々親世代が無条件で享受してきた恩恵、手厚いセーフティーネットで守られた社会は、今や雲散霧消し、彼岸の彼方だ。

これほどまでに重たい現実に直面するZ世代は、どうやって将来に希望を見いだせるのか。

スウェーデンにおける「高い税金と手厚い福祉」という伝統的なモデルが「高すぎる税金と手薄い福祉」に変容した今、若年層を中心に、変革を求める大きな声が上がっている。

左派支持層が「生活の質」「経済的な安定」を求めて右派へ

Z世代の不満は、単純な「反福祉」ではない。彼らは高い税金を払うことに反対しているのではなく、「高い税金を払っているのに、それに見合うサービスが受けられていない」という、いわば“契約不履行”に対する不満を募らせているのだ。

政治的には、かつては左派を支持していた層が、現在は「生活の質」や「経済的な安定」を求めて右派へと転じる現象が起きている。

先日、銀行へ出向いた際、成人学校の日本語クラスで学んでいた女性と会った。成人学校とは、日本で言うと、語学や陶芸、ダンスなどが学べるいわゆる「カルチャースクール」に近い。同じ市内の学校なので、近所で生徒に顔を合わせる機会は多い。27歳の彼女と銀行のロビーに座って少し話した。

「今年は選挙だねー。どこに入れるの？」単刀直入に聞いてみた。

「10代の頃は左派だったけど、卒業してからは選挙では右派に投票してる」

左派というのは左翼党か環境党、右派とは穏健党かキリスト教民主党だろう。

「どうして右派に変わったの？」

「私、結構わがままだから良い生活を送りたい。経済がよくなって、将来は家を持ち、子供と旅行に行けるようになりたい。お金の心配をせずに、頻繁に友人とディナーパーティーをしたい。車も持ち続けたい。だから右派に投票した」

「右派だと、生活は良くなる？」

「本当はわからない。右派の福祉制度の民営化や営利には反対だけど、左派の気候変動政策も右派の自然保護政策も好きじゃない。政治家が、外国の紛争ばかりに注目しているのも変だ。自国で解決すべき問題が山ほどあるのに。本当に投票したいと思える政党はない」

これは単純な右傾化ではなく、既存の政治的枠組みへの根本的な不信感の表れだ。

その2日後、スーパーで別の生徒に会った。彼女は30代、同じく右派支持だ。

80歳以上が47％増加の一方、生産年齢人口の増加率はわずか4％

「スウェーデンの日常生活こそが改善すべき点だと思う。自分は言われた通りに行動した。5年間勉強し、良い仕事に就いた。それが今、学生ローンの金利が0.06％から3.15％にまで上がり、CSN（スウェーデン学生ローン当局）の返済計画に従っているのに、借金は全く減っていない。給料の3分の1が家賃に消える。買い物に行くと、数日分の食料と食器用洗剤などで500クローナ（約8800円）かかる」。

彼女自身の努力に比し、受け取るべき報酬の極端な少なさに強い憤りを示している。

Z世代が背負う重荷は、現在の経済的苦境にとどまらない。

今後10年間で、80歳以上の人口は47％増加する一方、生産年齢人口の増加率はわずか4％と予測されている。「これはつじつまが合わない。そして、損をするのは私の世代だ」と28歳の医師、マディナ・レフォイ氏は全国紙ダーゲンス・ニーヘテルに寄稿している。その趣旨は以下だ。

「人口の高齢化は、年金、高齢者介護、医療費の膨張を意味する。それを最も必要とする子供と高齢者は、その財政への貢献が最も少ない。

これは経済の不均衡を生み出し、最終的には若い世代、つまり私自身を含むZ世代に影響を及ぼすだろう。しかし、社会での議論の焦点は、犯罪や移民問題ばかりに置かれている。

今日の福祉モデルを将来にわたって守るためには、構造改革が必要だ。私たちの世代が福祉国家の重荷を背負うことのないよう、政府は長期的な解決策を準備するべきだ」

「高負担・平等」から「働く者が報われる社会」へ、政府のパラダイムシフト

スウェーデンが誇った北欧モデルは、今まさに岐路に立たされている。親世代が無条件に享受してきた「手厚いセーフティーネット」は、Z世代には、若者の活力を吸い取る巨大な装置になろうとしている。

急激な高齢化と経済変動に適応できる構造改革を断行していかなければ、国家の体制そのものが自重で崩壊しかねないだろう。北欧モデルが再び機能を取り戻すためには、若者たちが不公平と感じている現在の不均衡を是正し、全ての世代をカバーする新しい社会システムの形を作っていくことが必要だ。

では、Z世代が抱くこうした不満や不安に対し、政府がどのような「解決策」を提示したのか。

スウェーデン政府が発表した2026年度予算案は、この「北欧モデルの揺らぎ」に対する現政権の回答だ。予算案では、これまでの「高負担・平等」を離れ、「働く者が報われる社会」へのパラダイムシフトを打ち出そうとしている。

その内容は、大きく3つの分野にわたる。

1. 働く世代の「手取り」を増やす減税

具体的には、勤労所得減税・食品消費税の引き下げ・ 雇用主が負担する、若者の社会保障費の減免、など。

2. 「福祉依存」から脱却し、「就労原則」を徹底

社会保障制度を「働かないほうが得」にならない仕組みへと作り変える。具体的には、給付額に上限を設け、働くことによる収入が給付を確実に上回るように調整する、など。

3. 住宅とインフラへの投資

子どものいる低所得世帯の住宅手当を増額する・交通インフラ整備に大規模投資し、経済活性化と移動の円滑化を図る、など。

Z世代が求めるのは、努力が報われ、将来に希望が持てる社会

こうした政策が、来年度に、そしてその先の将来に向けて、どれだけ具体化し、実現していくのか。そしてそれが、社会全体が納得できる方向へ向かっていくのか。

Z世代が求めているのは、単純な「福祉国家の解体」ではなく「福祉国家の健全化」であり、努力が報われ、将来に希望が持てる「生きた社会」である。これまでの伝統を守り維持しつつも、若者が未来に「自分の努力で得られる成果」を確信できる、新しい社会へ変革できるのか。

スウェーデンの挑戦は、同様の高齢化と財政圧力に直面する日本をはじめ、多くの先進国にとっても他人事ではない。

筆者：松沢 みゆき