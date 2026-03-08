◆ＷＢＣ オランダ４×―３ニカラグア（７日・米マイアミ＝ローンデポパーク）

オランダが９回に劇的な３ランで逆転サヨナラ勝ちした。１―３で迎えた９回２死二、三塁、４番のアルビーズ（ブレーブス）が、右腕オバンドの初球、外角直球をたたくと打球は右翼席に一直線。角度２８度、打球速度１０６・１マイル（約１７１キロ）のライナーがスタンドに突き刺さった。

打った瞬間、劇的アーチを確信したアルビーズは吠えながら、ダイヤモンドを一周。本塁ではオランダの全選手が飛びだしてきてヒーローを待ち受けて歓喜の輪が出来た。一方、打たれたオバンドはマウンドにうずくまるしかなかった。

試合は１―１の同点からニカラグアが８回に２番ダウンズの左中間への２ランで勝ち越していた。

オランダは９回簡単に２アウト。敗戦まであと１アウトの場面からラファエラ（レッドソックス）が中前安打、ボガーツ（パドレス）の三塁線の打球は、三塁手がライン寄りに守って捕球体勢に入っていたが、何と打球が三塁ベースに跳ね上がって左翼に転々。これが二塁打となる幸運が、アルビーズの逆転サヨナラ３ランにつながった。