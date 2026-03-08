広島・大瀬良大地投手（３４）が７日、右ふくらはぎの筋損傷のため、戦線から離脱した。新井監督は「トレーナーから厳しいと聞いている」とローテ争いから外す方向性を示し、開幕ローテ入りは絶望的となった。

大瀬良は５日の練習中に負傷。蔦木トレーナーによると「フィールディング練習の時」に痛めたという。その後、病院を受診し、「右の下腿（かたい）の筋損傷」と診断された。この日もマツダスタジアムを訪れていたが、８日からはリハビリを行うため、３軍に合流することが決まった。

右腕は昨年２３試合に登板して７勝９敗、防御率３・４８。同年１０月に自身４度目となる右肘手術を受けた。今年はキャンプを１軍でスタートさせ、初日からブルペンに入るなど精力的に汗を流してきた。ここまで対外試合２試合に登板。直近では１日に行われた楽天とのオープン戦で３回無失点の投球を見せていた。

開幕ローテから外れるのは、春季キャンプ中に右肘の故障で離脱した２０１６年以来１０年ぶりとなる。現状のカープの開幕ローテは森下、床田、ターノックが軸となり、栗林、岡本、高、森らが枠を争う構図となっている。