シリーズ累計販売数500万個突破!世界が注目【BAMBI WATER】

シリーズ累計販売数500万個を突破し、楽天でも圧倒的な支持を誇る機能性とおしゃれを兼ね備えたQuality Wearブランド｢BAMBI WATER(バンビウォーター)｣。Amazon USでの展開も開始し、日本発の“Quality Wear”として北米市場進出を果たしました。ブランド初となる展示会【26SS新作コレクション】をレポートします。

｢Minimal. Modern. New basic.｣が導く都会的な女性像

展示会の会場に一歩足を踏み入れると、そこに広がっていたのは無駄を削ぎ落とした静謐で洗練された世界観。

26SSのテーマである｢Minimal. Modern. New basic.｣を体現する軽やかさと芯の強さを併せ持つアイテムたちが並びます。

これまでのBAMBI WATERといえば、特許取得の独自技術を駆使した｢ナイトブラ｣や｢カップ付きトップス｣など、機能性の高さで20代~50代まで幅広い層の心を掴んできました。

今回の新作では、その360°どこから見ても美しい構造設計はそのままに、より都会的でファッション性の高いデザインへとアップデート。

｢ただ心地よいだけじゃない、着ることで自分の佇まいまでアップデートされる｣。そんなブランド哲学が、一着一着の繊細なディテールから伝わってきました。

マーキュリーデュオの春アウター特集2026新生活に映える上品コーデ

特許技術が叶える｢ストレスフリーな美ボディ｣



なぜ、BAMBI WATERはここまで選ばれるのか。その理由は、圧倒的な｢技術力｣と｢着心地｣の両立にあります。展示会で実際に手に取って感じたのは、肌に吸い付くような素材の柔らかさと、身体のラインを自然に整える緻密なパターンです。

スタイルナイトブラ:

24時間着用可能なホールド力と、脇高加工による横流れ防止。リフトパッドが作る自然な上向きバストは、一度体感すると手放せません。

ブラ イン サラキャミソール:

特許取得の｢COMBINE製法｣により、ブラトップの概念を覆すホールド力を実現。アジャスター付きで、どんな体型にもフィットする汎用性の高さが魅力です。

忙しい毎日を送る女性にとって、下着選びは妥協したくないポイント。BAMBI WATERのアイテムは、家でのリラックスタイムからオフィスでのインナー使いまで、シーンを選ばず｢自分の一番きれいな状態｣をキープしてくれます。

日本から世界へ

国内での楽天ショップ･オブ･ザ･イヤー2年連続受賞という華々しい実績を携え、北米市場という新たなステージへ羽ばたいたBAMBI WATER。今回の26SSコレクションは、まさにその勢いを象徴するような、凛とした魅力に満ちていました。

単なる流行のファッションではなく、｢毎日を前向きにする服｣。 日本品質(Quality)が生み出す安心感と、時代にフィットするモダンなデザイン。

この二つが融合したBAMBI WATERのウェアは、私たちが日々の生活で｢自分をアップデートしたい｣と願う気持ちに、優しく、けれど確実に寄り添ってくれます。

毎日をもっと自分らしく｢心地よい美しさ｣

鏡に映る自分のシルエットが整っているだけで、その日一日の気分は驚くほど変わるもの。BAMBI WATERの26SSアイテムは、そんな小さな、けれど確かな自信を私たちに与えてくれます。

｢機能性は妥協したくない、でもおしゃれも楽しみたい｣。そんな欲張りな願いを叶えてくれるQuality Wearを、ぜひあなたのクローゼットに迎え入れてみませんか？

まずは公式サイトやInstagramで、その洗練されたラインナップをチェックしてみてください。きっと、明日の自分をもっと好きになれる一着が見つかるはずです。