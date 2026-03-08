上達したいなら20球だけでOK！練習が手軽に楽しくなる方法って？

上達するためには練習は必須…でも、うまくいかないときは練習場に行くのも億劫になりますよね。そんなときでも、上達できる方法をレッスンしていきます！

ゲーム形式なら楽しく上達できる

20球で十分！１カゴで完結！

「１セット10～15分でできます！」

上達のために練習場に通っても、漫然とただ球を打っているだけでは効果は上がりません。いかに意図をもって、実戦につながる練習をするかが大事。そこで「ゲーム形式」で楽しみながらスコアアップに大きく役立つ練習方法を紹介します。

このゲームは１セット20球できる簡単なもので、１カゴ50球あればウォーミングアップ（10球）から締めの「復習」（20球）まで完結できます。短時間で集中して行なうもよし、普段の練習に１カゴぶん組み込むもよし。

この練習を継続すれば、間違いなくゴルフのレベルが１段階、２段階上がっているはずです。次の得点表を見ながら１００点満点を目指してトライしてみてください！

４ゲーム・20球で100点を目指そう！

アイアンで6球、ドライバーで４球、ウエッジで8球、FW、UTで各1球ずつ。合計20球で100点満点中、何点取れるかに挑戦。開始前に10球ウォーミングアップに使い、終了後に20球ほど使って復習する、合計50球で終了！

いかがでしたか？ ぜひ、試してみてください！

レッスン＝市原建彦

●いちはら・たつひこ／1978年生まれ、神奈川県出身。水城高校３年時に世界ジュニアで優勝。高校卒業後プロ入りし、06年には「アサヒ緑健よみうり」で優勝。現在はミニツアーの運営なども手掛ける。

構成＝鈴木康介

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC