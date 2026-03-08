親が認知症になったとき、介護費用や実家のお金をどう管理するか。多くのご家庭が直面する問題ですが、「家族間の暗黙の了解」ほど危ういものはありません。親を想っての行動であっても、金融機関のシステム上では単なる「不正取引」とみなされることがあります。その結果、ある日突然、実家の大切な資産が完全に凍結されてしまうのです。本記事では、認知症の父のためによかれと思って取った行動が裏目に出てしまった長男のケースから、ご家族の財産を守るための現実的な防衛策を解説します。

認知症の父のキャッシュカード使用がトラブルのもとに

「父のキャッシュカードを預かっているし、暗証番号も知っている。だから、いざというときの介護費用や実家の維持費は何とかなる」

都内に住む会社員のAさん（仮名・55歳）は、実家で一人暮らしをしている父・Bさん（仮名・82歳）が軽度の認知症と診断されたのを機に、月額25万円の介護付き有料老人ホームへ入居してもらう手配を進めていました。

入居一時金や当面の生活費、引っ越し費用などで、急きょ数百万円の現金が必要になりましたが、Aさん自身はそこまで焦っていませんでした。なぜなら、以前からBさんのキャッシュカードを預かっていて、暗証番号も共有されていたからです。

「父の口座には十分な貯蓄がある。ここから下ろせばいい」

しかし、ATMでの引き出しにはシステム上の制限がありました。昨今の特殊詐欺対策により、高齢のBさんの口座は、ATMでの1日あたりの引き出し限度額が20万円程度に自動的に制限されていたのです。

窓口に行けば一括で引き出せますが、「親が認知症だと銀行に知られたら面倒なことになるかもしれない」と警戒したAさんは、仕事の合間を縫って職場近くや自宅近くのATMに通い、「毎日20万円ずつ」を引き出す作戦に出たのです。

ATM不正利用の疑いで「口座凍結」を招く

数日後、実家の固定電話に銀行から確認の連絡が入りました。たまたま実家を訪れて電話をとったAさんに、銀行員はこう告げました。

「お父様の口座から、毎日20万円の不審な引き出しが続いておりまして……ご本人様でしょうか？」

詐欺などを疑われていると感じたAさんは、身の潔白を証明しようと事情を正直に説明しました。

「実は父が認知症になりまして、施設に入るための費用を長男の私が代わりに引き出しているんです。カードも預かっていますし、決して怪しいものではありません」

いずれ限界を迎える運命にあった「カードと暗証番号の共有」というその場しのぎの方法は、ここで完全に破綻することになります。

本人の意思確認ができない状態で、第三者がカードを利用しているという事実を把握した以上、金融機関はルールに従って動かざるを得ません。顧客の財産保護と不正引き出し防止の観点から、Bさんの口座の出金は停止されてしまいました。

明日の介護費用を引き出す術を失い、口座は事実上の「凍結」状態に陥ってしまったのです。

「家族だから大丈夫」は通用しない現実

Aさんのようなケースは決して珍しくありません。「家族なのだから、暗証番号さえ知っていれば親の預金を下ろしてもそれほど問題にならない」と安易に考えている方は非常に多いのが実情です。

しかし、実務の現場から見ると、この「それほど問題にはならない」と思われているカードの使い回しには、取り返しのつかない大きなリスクが潜んでいます。

「毎日ATM」は不正監視システムで弾かれる

老人ホームの入居一時金など、急遽数百万円単位の資金が必要になった場合、ATMだけで対応するのは現実的ではありません。

Aさんのように連日上限額まで引き出しを続けると、本人が高齢であるにもかかわらず不自然な高額出金が連続したとして、金融機関の不正検知の対象となることがあります。セキュリティの観点から口座が強制的にロックされ、窓口で本人の意思確認を行わない限り、引き出せなくなる事態に陥るのです。

家族間のトラブルと銀行の「預金規定違反」

親族間のトラブルや法律上のリスクも見過ごせません。親の了承を得て引き出していたとしても、明確な記録が残っていなければ、相続の際に「認知症で判断能力が乏しい時期に、勝手に引き出したのではないか」と他の親族から疑われやすくなります。

さらに根本的な問題として、金融機関の規定では、カードの譲渡や暗証番号の開示は家族間であっても原則として明確に禁止されています。平時は黙認されていても、万が一、盗難や詐欺の被害に遭った場合、「家族にカードを渡していた」ことが判明すると預金者側の過失とみなされ、補償が大きく減額されるか、一切受けられなくなるリスクがあります。

代理人カードも「認知症発症後」は使えない

「親が元気なうちに銀行で『代理人カード』を作っておけばいいのでは？」と考える方もいるでしょう。たしかに便利な仕組みですが、万能ではありません。

銀行の代理人カードは、あくまで「本人は頭がしっかりしているが、足腰が弱くて銀行に行けない」状態を想定したものです。本人が認知症等で判断能力を失ったことが客観的に明らかになった場合、代理人カードの利用も停止されます。

親の口座凍結を防ぎ、安全に介護費用を用意するには

親の口座凍結を防ぐためには、ご家庭の状況に合わせた事前の枠組みづくりが必要になります。代表的な対策としては、大きく分けて2つの方向性があります。

一つは、一部の銀行が提供している「予約型代理人サービス」などの活用です。これは親が元気なうちに家族を将来の代理人として登録しておく仕組みです。

あらかじめ登録しておくと、将来、認知症と診断された際に、銀行所定の診断書などを提出すれば、その銀行の口座に限って家族が引き出しを行えるようになります。ただし、利用できる銀行が限られ、実家の売却などには対応できないという制限はありますが、費用を抑えて「当面の生活費や介護費の引き出し口」を一つ確保する手段としては有効です。

もう一つは、より包括的な対策である「家族信託（民事信託）」です。

親が元気なうちに、特定の預金だけでなく、実家などの不動産の管理権も信頼できる家族に託しておく仕組みです。現金や実家の売却を一元管理できるため、「将来、施設入居費が足りなくなったら、空き家になった実家を売却して費用に充てる」といった柔軟な資金繰りが可能になります。

「費用を抑えた手軽な代理人サービス」から始めるか、「将来の変化に対応できる家族信託」を組むか。他にもさまざまな対策方法がありますが、ご家族の資産状況や方針に合わせて選ぶことが大切です。

現実的な資金計画の重要性

加えて、一つお伝えしておきたいことがあります。それは「法的な対策を作っただけでは、介護費用の問題は根本的には解決しない」ということです。

どれだけ完璧な家族信託や代理人登録を済ませて「お金を引き出せる状態」を作ったとしても、毎月の老人ホーム代や医療費の支出が親の年金や預金を上回るペースで続けば、いずれ資金は底をつきます。

「誰がお金を引き出すか」という問題をクリアすると当時に、「この施設に入居した場合、親の資産は何年持つのか」「月にいくらまでなら安全に取り崩せるのか」という、現実的な資金計画（キャッシュフロー）を立てる必要があります。

介護は時に長丁場になります。法律の知識に基づく「制度の構築」と、ファイナンシャルプランの視点に基づく「長期的な資金計画」。この両輪が揃って初めて、ご家族は本当の意味で安心して暮らしていくことができます。

「家族関係は良好だから大丈夫」「暗証番号を知っているから安心」。そんな思い込みを一度手放し、まずは親の資産状況や今後のライフプランについて、ご家族で話し合うことから始めてみてはいかがでしょうか。

市山 智

司法書士／行政書士／AFP（日本FP協会認定）