◆明治安田J1百年構想リーグ西・第5節 福岡1―5名古屋（7日・ベスト電器スタジアム）

季節が逆戻りしたような寒空のベススタで、福岡イレブンもサポーターもうなだれた。5失点は2021年3月のYBCルヴァン・カップ鹿島戦以来、5年ぶりだ。「自分たちからゲームを壊してしまった。後ろ向きのプレーからうちのミスで相手に得点機を渡す情けない試合」。暫定的に指揮を執る塚原監督の表情も険しいままだった。

MF見木が出場停止、DF上島をコンディション不良で欠くなど苦しい布陣。23年まで福岡でエースだった山岸に先制点を許すと、名古屋のパスワークに翻弄（ほんろう）され、後手に回った。

後半44分にDF岡の移籍後初ゴールで1点を返すのが精いっぱい。岡は「もっとコンパクトに、誰かがボールに行ったら誰かがカバーするという連係を緻密に行わないといけない」と唇をかんだ。

塚原監督は「ベースの1対1で負け、相手にセカンドボールが行くのはわれわれの運動量、球際（の強度）が非常に低かった」と課題を挙げた。次戦は15日、アウェーで長崎との九州対決に臨む。J1の“先輩”として意地を見せるためにも、まずは自分たちのサッカーを見つめ直す。 （伊藤瀬里加）