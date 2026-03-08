女性初の首相が誕生しても一朝一夕には改善しない。男女平等社会の実現に向けて、次に続く人材が政治に参画しやすい環境を整えたい。

きょうは国連の国際女性デーだ。男女格差（ジェンダーギャップ）に関する日本の国際評価は低迷している。

国際シンクタンクが昨年6月に発表した2025年版の報告で、平等度は148カ国中118位だった。

とりわけ政治分野が足を引っ張っている。平等度の指標のうち、国家指導者は過去50年の在任期間で評価され、就任から日が浅い高市早苗首相の要素はあまり影響しない。

平等度に反映される閣僚と国会議員の男女比も、高市内閣では改善していない。

女性閣僚は2人で石破茂内閣と同数、岸田文雄内閣の5人に及ばない。国会議員の女性割合はかえって後退した。衆院は先月の総選挙で14・6％となり、改選前の15・7％を下回った。参院も29・4％にとどまる。

国会は社会の多様な声を政策や法律に反映させる場だ。人口の半数が女性であるにもかかわらず、中高年男性に偏った議会構成では民意とのずれが生じかねない。

根本に候補者が少ない問題がある。18年に施行された政治分野の男女共同参画推進法は、男女均等にするよう、政党に努力を促した。

先の衆院選は24・4％で過去最高だったものの、政府が第5次男女共同参画基本計画で掲げた「25年までに35％」の目標は未達に終わった。

際立つのが自民党の消極的な姿勢だ。12・8％は主要政党で最低水準だった。政権を長年担いながら、男女共同参画社会の実現に本気で向き合ってきたのか疑わしい。

各政党の努力不足に加え、家事、育児、介護が女性に偏る社会構造が、政治に関わる時間と意欲をそいでいる。

賃金格差も解消せず、カネのかかる政治風土と相まって障壁となっている。金権体質との決別は、人材登用の間口を広げることに直結する。

高市首相は閣僚人事に当たり、適材適所を強調した。人材が男性に偏る現状では人選の幅が狭まり、能力本位は貫けない。自民党総裁としても推進法の努力義務を率先して果たしてもらいたい。

政党任せに限界があるのなら、実効性のある制度の導入を検討すべきではないか。

海外では一定割合を女性に当てるクオータ制、比例名簿で男女を交互に並べるジッパー制、男女比率と政党補助金を連動させたフランスのパリテ法が成果を上げる。日本に適した制度設計を考えたい。

来年には統一地方選が控えている。ガラスの天井が破られ、刺激を受けた人もいるだろう。立候補のハードルは国政より低く、人材の裾野を広げる好機としたい。

若者やひとり親、介護中の人ら多様な立場からの挑戦が民主主義を活性化させる。女性の参画は突破口になる。