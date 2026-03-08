鍋島焼の窯元が集まる佐賀県伊万里市の大川内山地区で2月23日、県内外から集まったカフェなど飲食店約20店舗の飲み比べや食べ比べを楽しむイベント「珈琲とお菓子と器」が開かれた。日頃静かで落ち着いた秘窯の里が、若い世代を中心に約2千人の来場者でにぎわった。

将軍家への献上品として発展してきた歴史などから、高級品としてのイメージが先行する鍋島焼。イベントは、カフェタイムのお供として幅広い世代に親しんでもらおうと、市内の人気カフェ「リブ・コーヒー・イマリ」や伊万里鍋島焼協同組合が初めて企画した。

会場では午前10時のスタート直後から各店舗前に長い列ができ、組合加盟の3窯元が今回のイベントに向けて5種類計約550個を製造したコーヒーカップも人気を集めた。ベテランの組合役員は「今回は若者中心に企画が進み、会場も見渡す限り若い人ばかり。こういう光景は初めて」と笑顔を見せた。

地元ガイドの案内で楽しむ街歩きも2回行われ、計約20人が鍋島藩窯ゆかりの地や路地裏などを散策。窯元では伝統的な作業風景を見学して職人との会話を楽しみ、コーヒーの香り同様に奥深い大川内山の魅力を堪能していた。

（糸山信）