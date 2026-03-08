東日本大震災から11日で15年を迎えるのを前に各地で防災訓練が行われている。JR長崎駅に隣接するアミュプラザ長崎では、初めて南海トラフ地震による揺れや津波を想定した買い物客の避難誘導について確認した。昨年7月に同市を含む県内7市1町が、同地震で甚大な被害が予想される国の防災対策推進地域に指定されたことを受けたもの。

訓練は5日の開店前にテナントスタッフなど400人を対象に実施。震度6強の揺れによって施設内から火の手が上がった際の客の避難経路などを確かめた。参加者たちは大声で周囲に火災を知らせ、「こちらに逃げてください」と客役の人々を呼び込んでいた。

参加者は1次避難先となる屋外の駅前広場に移動し、市の防災担当者から最大2メートルの津波が押し寄せる可能性があるとの説明を受けた。近くの高台にある「日本二十六聖人記念館」も避難先になっていることや、津波の到達までに時間がない場合はアミュプラザ長崎の屋上にも避難できることが案内された。

市中央消防署の黒沢明消防司令は「地震はいつ起きるか分からない。避難先を覚えておくなど日頃からの備えが大切だ」と話した。

3日には長崎スタジアムシティ（同市幸町）でも訓練があった。地震によって、ワイヤロープについた滑車に乗ってスタジアムの上空を横断する「ジップライン」に人が取り残されたことを想定し、消防隊が救助に当たった。

（貞松保範、高平路子）