右足の踏ん張りで回転を加速させる！インパクトの瞬間にパワーを爆発させる足首の使い方【ゴルフ 当たる！飛ばせる！スウィング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

【足首の動き】足をねじることで地面とのコンタクトを強固にする

【部位】足関節 【機能】地面を押す

右足の踏ん張りで右腰を押し回す

足首は、足の甲側に折れる動きと、その反対に足の甲を伸ばす動き。足首を中心に、ツマ先で円を描く動き（両方向）ができます。さらに、わずかずつですが足首を内外にねじる動きもあります。

手がクラブとの唯一の接点として重要だったように、足は地面との接点として重要です。

地面に対して力を加えると反力を受けます。それをスイングのエネルギーとして有効に取り入れるためには、足首がスムーズに動くことと、土台として安定していることが重要です。

簡単に言うと、足がねじれても、めくれたりしないで地面を踏み、反力を受け取って体の動きにつなげていくことが必要なのです。そのためには、足首の関節がじゅうぶんにスムーズに動く状態であるほうが望ましいのは当然でしょう。

昔から「足の指で地面をつかむイメージ」というレッスンがありました。そのくらいしっかり、ズレないように使って、地面から受け取る力を無駄なく使おうという意識だったのでしょう。足指で地面をつかむ動きが必要かどうかはともかく、「地面からの反力を受け取り、上に伝える」という意識を持つことは、運動の連鎖としていい動きをつくる助けとなりそうです。

ＰＧＡプロの平均データを見てみましょう。

太モモがバックスイングで右方向にねじれるときに、足首も同じ方向にねじれて、バックスイングをサポートします。

ダウンスイングでも同じように左方向にねじれ続けるのですが、Ｐ６からＰ７にかけて、右足で逆転が見られます。つまり、右方向へねじれるのです。脚の力を使って腰の回転を押し、インパクトに力を最大限加えようとしている動きと言えます。意図的につくっている動きと言うよりは、足でつくる力をいかに腰の回転を後押しする形で伝えていくかという意識によってつくられる動きなのでしょう。

●足首を回して地面からの力を受け取る

足首が柔らかく動かせると、すねが回転してどの向きになっていても、地面からの反力をロスなく腰の回転につなげていくことができる。

【出典】『ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑』著：奥嶋誠昭