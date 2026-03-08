・「お夜食で意識することは？」の結果は…

・1位 … 胃に優しい 45%

・2位 ヘルシー 26%

・3位 温かいもの 19%

・4位 量 9%



※小数点以下四捨五入



38,258票

今日の質問は「お夜食で意識することは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「お夜食で意識することは？」