■今回の結果は？

今日の質問は「お夜食で意識することは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「お夜食で意識することは？」

・「お夜食で意識することは？」の結果は…


・1位 … 胃に優しい 45%
・2位 ヘルシー 26%
・3位 温かいもの 19%
・4位 量 9%
　
※小数点以下四捨五入

38,258票




■今日のおすすめレシピ

たっぷりワカメと卵のスープ


【材料】（2人分）

ワカメ(干し) 大さじ 1.5
卵 1個
シイタケ(生) 2~3個
<スープ>
  顆粒中華スープの素 小さじ 2
  水 400~450ml
  酒 大さじ 1.5
塩コショウ 少々
クコの実 小さじ 1

【下準備】

1、ワカメは水で柔らかくもどして水気を絞り、長い場合はザク切りにする。



2、卵は溶いておく。

3、シイタケは汚れを拭き取り、石づきを切り落とす。軸と笠に切り分け、軸は縦に裂き、笠は薄切りにする。

【作り方】

1、鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、顆粒中華スープの素が煮溶けたらシイタケを加える。



2、再び煮たったら、ワカメ、クコの実を加えて塩コショウで味を調え、卵を加える。全体にふんわり混ぜ合わせて火を止め、器に注ぐ。



(E・レシピ編集部)