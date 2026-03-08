「お夜食で意識することは？」＜回答数38,258票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第462回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お夜食で意識することは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お夜食で意識することは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
たっぷりワカメと卵のスープ
【材料】（2人分）
ワカメ(干し) 大さじ 1.5
卵 1個
シイタケ(生) 2~3個
<スープ>
顆粒中華スープの素 小さじ 2
水 400~450ml
酒 大さじ 1.5
塩コショウ 少々
クコの実 小さじ 1
【下準備】
1、ワカメは水で柔らかくもどして水気を絞り、長い場合はザク切りにする。
2、卵は溶いておく。
3、シイタケは汚れを拭き取り、石づきを切り落とす。軸と笠に切り分け、軸は縦に裂き、笠は薄切りにする。
【作り方】
1、鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、顆粒中華スープの素が煮溶けたらシイタケを加える。
2、再び煮たったら、ワカメ、クコの実を加えて塩コショウで味を調え、卵を加える。全体にふんわり混ぜ合わせて火を止め、器に注ぐ。
(E・レシピ編集部)
