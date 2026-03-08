お笑いタレント明石家さんま（70）が、7日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のNetflix（ネットフリックス）の国内独占配信について語った。

さんまは「野球も、おとついから始まっていますけど」と切り出し、WBCのテレビ視聴は「無料ちゃうねんな？」と語った。

さんまは10日から配信されるNetflixの実写版「ONE PIECE」シーズン2の試写会に出かけたと明かし、同社の関係者に「あこぎやなって。はじめ無料や言うてたやないかい」と突っ込んだと笑いながら「入っていない人は、ニュースでしか…。凄いよなあ、本当にまさか、野球をNetflixでやるとは夢にも思わなかったからな、我々は」としみじみと語った。

さんまは、2018年にたNetflixで自身が企画・プロデュースし、ジミー大西との縁を描いオリジナルドラマ「Jimmy アホみたいなホンマの話」を制作したが、当時は「こんなもん、誰も見いひんで」と言っていたと明かした。

だが、今ではテレビのチャンネルにボタンが入るようになるなど、急激に進出していると実感。「アカンやろうなと思うてたら、10年経ったら。何もかもが変わってきた時代で」と驚いていた。