『バラバラ大作戦』で2番組が新スタート！『まいにち大喜利＆賞レース』が地上波に＆BUDDiiS初冠番組も

平日深夜に放送されているバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』がこの春、劇的進化を遂げることに。

新たに2番組がスタート、ひとつひとつの番組の放送枠が拡大、月曜〜木曜の計8番組で放送される。

新たに水曜に登場するのは、テレ朝公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』で再生回数トップクラスを誇るコンテンツ『まいにち大喜利』と『まいにち賞レース』。

この2つの大ヒット企画が合体し、地上波『バラバラ大作戦』に進出。MCはモグライダー、アルコ＆ピースが週替わりで担当する。

今話題の“旬”な芸人たちがさまざまなジャンルの大喜利に挑戦する『まいにち大喜利』、そして、49秒間でどれだけ笑わせることができるかを競うお笑いバトル『まいにち賞レース』。

どちらも毎週チャンピオンが誕生。毎週水曜深夜、熱いバトルが繰り広げられる。

『まいにち大喜利』のMCを務めるモグライダー・芝大輔は、「こんなにもシンプルな大喜利番組が、今、地上波で見られるのはけっこう貴重だと思います！ 意外なビッグゲスト出演も現実味を帯びはじめて勝手に緊張してきました。楽しみにしてください！」と地上波進出に歓喜。

相方のともしげも、「やったぁ！ うれしいです！ 本当にいいんですか？ 今までの楽しい感じを地上波でも変わらずやりたいです」と喜びを爆発させたほか、「『まいにち賞レース』のアルコ＆ピースさんとも、お互いの番組には出たことがないのでコラボレーションしてもいいかもしれません。“テレビならでは”なことができたらいいですね」とワクワク顔で展望を語っている。

一方、『まいにち賞レース』MCのアルコ＆ピースも、「時間帯移動で“薄くなったな”っていうお叱りの言葉が届くのをいろいろな番組で見てきたので、“薄くなったな”と叱られるくらいであれば、“そのままスライドしてきてんじゃねーよ！”っていうお叱りの方がまだいいかな。地上波だからといって特別なジャケットを着るのではなく、全裸でいきたいですね！」と、これまでの勢いそのまま、地上波でも突き進むことを宣言している。

◆最旬アーティスト《BUDDiiS》の初冠番組誕生！

木曜に誕生するのは、『EBiDAN熱中！朝までBUDDiiS』。

スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団“EBiDAN（恵比寿学園男子部）”。BUDDiiSは、そのEBiDANに所属するユニットで、今年2月にメジャーデビュー。いま人気急上昇中の9人組ダンスボーカルグループだ。

『EBiDAN熱中！朝までBUDDiiS』は、そんなBUDDiiSの初冠番組。個性際立つ9人が、思わず朝まで熱中してしまうようなやみつき＆没頭企画に全力で挑戦する。

体当たりロケやゲーム、トークから浮かび上がるのは、普段のアーティスト活動では見ることができない喜怒哀楽や意外な素顔だ。

BUDDiiSからは、「初めてBUDDiiSだけでこういった冠番組をやらせていただきます！個性はバラバラだけど本当にひとりひとり面白いメンバーが揃っているので、この番組をきっかけに9人のキャラクターがみなさんに伝わったらすごくうれしいです。僕らを見て少しでもホッとできて疲れが取れるよう、笑顔になってもらえるよう、全力でぶつかっていければ」と力強いメッセージが届いている

これらの番組を加えた新ラインナップは、3月30日（月）からスタートする。