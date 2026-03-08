

日本一の吊り橋から仰ぎ見る富士山と、五感を研ぎ澄ます温泉体験。静岡県三島市の人気絶景スポット「三島スカイウォーク」では、2026年4月26日までの期間限定で、絶景アクティビティと温泉がセットになった「空と湯の“ととのい”プラン」を販売しています。

東海道新幹線「三島駅」からバスで約25分。首都圏から日帰り圏内のこのエリアは、今や「絶景×ウェルネス」の聖地として注目を集めています。

さらに、3月31日までの期間限定で「20%OFF」になるEX会員向け優待など、知っている人だけがトクをする「スマートEX」活用術も必見。本記事では、スカイウォークを満喫した後に立ち寄りたい、箱根・熱海・伊豆エリアの極上スパ9選を詳しくご紹介します。

三島スカイウォーク「空と湯の“ととのい”プラン」とは？

三島スカイウォーク

全長400mの大つり橋から富士山を望む絶景スポット「三島スカイウォーク」では、2026年4月26日までの期間限定で、アクティビティと温浴施設がセットになった特別プランを販売しています。

春の澄んだ空気の中、大自然のパノラマを満喫した後にゆったりと温泉やサウナに浸かる、心身のリフレッシュに最適なパッケージです。

東京駅から最寄りの「三島駅」は東海道新幹線「ひかり」で約45分、「こだま」でも約55分とアクセスも抜群です。三島駅南口から路線バスで約25分（特急で約20分）で到着するため、首都圏からの日帰り旅にもぴったりです。また、元箱根港からもバスが出ており、約20分でアクセスが可能。箱根観光とダブルで楽しむスポットとしてもおすすめです。

「絶景×サウナ・温泉」が生み出す新しい旅のカタチ

近年、旅行のトレンドが単なる観光地巡りから「心身のウェルネス（健康）」へと大きくシフトしています。三島スカイウォークが提供する圧倒的な非日常感と、サウナ・温泉での「ととのい」体験の組み合わせは、まさに現代人が求める究極の癒やしです。

また、スマートEXなどの「EX旅先予約」を活用すれば、移動手段と現地の観光プランをシームレスに手配でき、旅行のハードルが大きく下がります。移動のストレスを減らし、現地での「体験」に時間と予算を振り向けるスタイルが、今後の鉄道旅のスタンダードになっていくでしょう。

【3月はおトク】EXサービスでアクティビティを予約！

東海道・山陽・九州新幹線のネット予約サービス「エクスプレス予約」や「スマートEX」の会員向けポータルサイト「EX旅先予約」では、三島スカイウォークの各種プランも取り扱っています。

3月31日まで、春の大セールを開催中。三島スカイウォーク吊橋入場券に施設内で使える500円分の利用券が付いたのプランや、富士山に向かって一気に滑り降りる往復560メートルの「ロングジップスライド」（朝の時間帯限定）を、それぞれ「20%OFF」で楽しめるプランがおトク。新幹線の手配とあわせて事前予約をしておくのがおすすめです。

スカイウォークの後はここ！エリア別おすすめ温泉・スパ9選

三島スカイウォークでのアクティビティとあわせて訪れたい、周辺エリア（三島・御殿場・箱根・熱海・伊豆）の極上温泉・スパ施設を9つ厳選しました。

御殿場エリア

1.日帰り温泉施設 木の花の湯

木の花の湯

御殿場プレミアム・アウトレット敷地内にある日帰り温泉施設。自家源泉の良質な湯とともに、圧倒的なスケールの富士山を眺められる大パノラマ露天風呂が最大の魅力です。ショッピングの後の立ち寄りにも最適です。

・プラン適用時間：10:30〜21:00

・住所：静岡県御殿場市深沢2839-1

・アクセス（約2時間20分）

三島スカイウォーク⇒［路線バス］⇒三島駅⇒［JR東海道本線・御殿場線］⇒御殿場駅⇒無料シャトルバス等

2.レンブラントスタイル御殿場駒門

レンブラントスタイル御殿場駒門

サウナーから熱い支持を集める施設。セルフロウリュが可能な本格サウナと、富士山の地下伏流水を贅沢に使用したまろやかな水風呂が完備されており、極上の「ととのい」を体験できます。

・プラン適用時間：6:00〜25:00

・住所：静岡県御殿場市神山1925-170

・アクセス（約2時間）

三島スカイウォーク⇒［路線バス］⇒三島駅⇒［JR東海道本線・御殿場線］⇒富士岡駅⇒タクシー約7分

三島エリア

3.ゆうだい温泉

ゆうだい温泉

なんとここは、「ニフティ温泉年間ランキング2025」で、静岡県総合第1位4連覇達成&東海エリア総合第2位を受賞した温泉地。三島スカイウォークからのアクセスが良く、地元でも愛される日帰り温泉。天気の良い日には富士山と駿河湾を一望できる絶景の露天風呂が自慢で、夕暮れ時の入浴は特にロマンチックです。

・プラン適用時間：平日 10:00〜24:00

・住所：静岡県三島市徳倉1195

・アクセス（約1時間15分）

三島スカイウォーク⇒［路線バス］⇒三島駅北口⇒無料シャトルバス

箱根・湯河原エリア

4.箱根湯寮

箱根湯寮

古民家風の趣ある佇まいで、首都圏最大級となる19室の貸切個室露天風呂を備える日帰り温泉。大浴場では本格的な「ロウリュウサービス」を毎日開催しており、リフレッシュ効果抜群です。

・プラン適用時間：10:00〜20:00

・住所：神奈川県足柄下郡箱根町塔之澤4

・アクセス（約1時間15分）

三島スカイウォーク⇒［路線バス］⇒元箱根港⇒［箱根登山バス］⇒箱根湯本駅⇒無料送迎シャトルバス

5.箱根小涌園ユネッサン

箱根小涌園 ユネッサン

水着で遊べる温泉アミューズメントパーク。ワイン風呂や本格コーヒー風呂など、家族やグループでワイワイ楽しめるエンタメ要素が満載です。

元湯 森の湯

裸でくつろげる本格温泉「森の湯」も併設されています。

・プラン適用時間：ユネッサン／平日10:00〜18:00・土日祝 9:00〜19:00、元湯 森の湯／11:00〜20:00

・住所：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297

・アクセス（約50分）

三島スカイウォーク⇒［路線バス］⇒元箱根港⇒［箱根登山バス］⇒小涌園バス停⇒徒歩

6.The Ryokan Tokyo YUGAWARA/おふろcafé HITOMA

The Ryokan Tokyo YUGAWARA/おふろcafé HITOMA

名湯・湯河原温泉を源泉100%かけ流しで楽しみながら、小田原漁港から届く海鮮を楽しむランチタイムや気軽に楽しむインク作り体験、フリードリンクのラウンジも利用が可能。温泉×ワーケーションという新しい滞在を提案しています。

・プラン適用時間：11:00〜17:00 ※2月21日(土)〜2月23日(月・祝)および3月20日(金・祝)〜3月22日(日)を除く

・住所：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上742

・アクセス（約1時間45分）

三島スカイウォーク⇒［路線バス］⇒三島駅⇒［JR東海道本線］⇒湯河原駅⇒送迎サービス（1日2便）かバス

熱海エリア

7.オーシャンスパ Fuua

オーシャンスパFuua

相模灘を一望できる全長約25mの露天立ち湯が圧巻のリゾートスパ。まるで海に浮かんでいるかのようなインフィニティ風呂での浮遊感は、日常の疲れを完全に忘れさせてくれます。

・プラン適用時間：大人のみ 10:00~22:00（最終受付時間17:00）

・住所：静岡県熱海市和田浜南町10-1

・アクセス（約1時間35分）

三島スカイウォーク⇒［路線バス］⇒三島駅⇒［JR東海道本線］⇒熱海駅⇒無料シャトルバス

伊豆エリア

8.伊豆長岡温泉 弘法乃湯 長岡店

伊豆長岡温泉 弘法乃湯 長岡店（イメージ）

秋田県の玉川温泉と同じ北投石（ラジウム鉱物）などをふんだんに使用した岩盤浴や薬石ミストサウナ、源泉かけ流しの温泉が楽しめる施設。体の芯からじんわりと温まり、免疫力アップも期待できる本格的な湯治体験が可能です。

・プラン適用時間：平日のみ朝6時〜23時（最終入館22時）

・住所：静岡県伊豆の国市長岡1110

・アクセス（約1時間30分）

三島スカイウォーク⇒［路線バス］⇒三島駅⇒［伊豆箱根鉄道駿豆線］⇒伊豆長岡駅⇒路線バス

9.愛犬と楽しむ温泉旅館 伊豆修善寺 絆＋

伊豆修善寺 絆＋（イメージ）

愛犬と一緒に泊まれる高級温泉宿。修善寺の歴史ある温泉を引いたお風呂で、大切なペットとともに気兼ねなく贅沢な癒やしの時間を過ごせます。ドッグランなどの設備も充実しています。

・プラン適用時間：13:00〜18:00

・住所：静岡県伊豆市修善寺3372-1

・アクセス（約2時間5分）

三島スカイウォーク⇒［路線バス］⇒三島駅⇒［伊豆箱根鉄道駿豆線］⇒修善寺駅⇒タクシー

大自然の絶景と温泉の相乗効果で、最高の週末を！

吊り橋の上で風に吹かれ、温泉の湯気に包まれる。そんなシンプルな贅沢が、明日からの自分を驚くほど軽くしてくれます。新幹線の座席予約と一緒に、現地の「ととのい」もスマートに予約。2026年の春は、移動のストレスから解放された“一歩先”の休日を、三島から始めてみませんか？

