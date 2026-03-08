エールディヴィジ 25/26の第26節 PSVとＡＺの試合が、3月8日04:00にフィリップス・スタディオンにて行われた。

PSVはリカード・ペピ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、イスマエル・サイバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはロザンヘロ・ダール（DF）、トロイ・パロット（FW）、イサク・イェンセン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属するrion ichihara（DF）はベンチからのスタートとなった。

13分に試合が動く。ＡＺのイサク・イェンセン（MF）のアシストからビリー・ファン・ダイル（DF）がゴールを決めてＡＺが先制。

しかし、45分PSVが同点に追いつく。ＡＺの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

57分、PSVが選手交代を行う。セルジーニョ・デスト（DF）に代わりアナス・サラーエディン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

63分、ＡＺは同時に2人を交代。イライジャ・ダイクストラ（DF）、イサク・イェンセン（MF）に代わりデンソ・カシユス（DF）、アヤウプ・アウフキル（FW）がピッチに入る。

75分、PSVは同時に2人を交代。パウル・ワナー（MF）、デニス・マン（FW）に代わりライアン・フラミンゴ（DF）、エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分PSVが逆転。イバン・ペリシッチ（FW）のアシストからリカード・ペピ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。PSVが2-1で勝利した。

なお、ＡＺに所属するrion ichihara（DF）は出場しなかった。

