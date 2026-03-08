開催：2026.3.8

会場：ダイキン・パーク

結果：[イタリア] 8 - 0 [ブラジル]

WBCの試合が8日に行われ、ダイキン・パークでイタリアとブラジルが対戦した。

イタリアの先発投手はＳ・アルデゲリ、対するブラジルの先発投手はＥ・サワヤマで試合は開始した。

6回裏、5番 Ｚ・デゼンゾ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでイタリア得点 ITA 1-0 BRA、7番 Ｊ・カグリオン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでイタリア得点 ITA 2-0 BRA

7回裏、9番 Ｄ・ノリ 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでイタリア得点 ITA 3-0 BRA、4番 Ｄ・カンゾーン 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでイタリア得点 ITA 6-0 BRA

8回裏、9番 Ｄ・ノリ 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでイタリア得点 ITA 7-0 BRA、4番 Ｄ・カンゾーン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでイタリア得点 ITA 8-0 BRA

試合は8対0でイタリアの勝利となった。

この試合の勝ち投手はイタリアのＡ・ジェイコブで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブラジルのＨ・ビジャロエルで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-08 06:01:19 更新