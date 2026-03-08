ミニスカウェアから美脚もチラ見せ「綺麗すぎる…」韓国23歳ゴルファーにファンも惚れ惚れ

韓国女子ゴルファー、イ・イェウォンのミニスカウェア姿が話題だ。

【写真】イ・イェウォン、反則レベルの“生足美脚”

イ・イェウォンは最近、自身のインスタグラムを更新。「パーリーゲーツ愛してる」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、白を基調にカラフルなデザインが施されたゴルフウェアに身を包み、ミニバッグを手にして微笑むイ・イェウォンが写っている。黄色の柱に寄り添い、カメラをじっと見つめるその佇まいは女優さながらの魅力を醸している。

別の写真でも、さまざまなデザインのゴルフウェアを上品に着こなしてポーズを取っていたイ・イェウォン。スラリと引き締まった美脚も披露した彼女には、「き、綺麗すぎる」「相変わらず可愛い！」「成熟した雰囲気…」「どんどん美しくなるね」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・イェウォンInstagram）

イ・イェウォンは2003年2月13日生まれの23歳。2021年にプロ転向し、2024年には日本ツアーのメジャー大会「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」に初出場して単独3位の好成績を残した。

2025年シーズンの韓国女子ツアーでは27大会に出場して3勝を記録し、賞金9億9519万1436ウォン（約1億540万円）を獲得。今年9月には日本ツアー「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」に出場し、、52位タイで大会を終えていた。