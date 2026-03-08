【女子アジアカップ】日本がインドに「11−0」の圧勝で2連勝 各組2戦目まで終了 ワールドカップ切符かかるアジア決戦
◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)
サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は7日、日本女子代表・なでしこジャパンのグループステージ第2戦インド戦が行われ、11−0で勝利。日本は2連勝を飾りました。
日本にとっては、2大会ぶり3度目の優勝を狙う今大会。「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」の予選を兼ねています。今大会の上位6チームがW杯の出場権を獲得。準決勝に進出すれば、無条件で出場権を獲得します。グループステージは各組上位2チームと、3位のうち成績上位の2チームが準々決勝に進出します。
日本は4日に行われたチャイニーズ・タイペイとの初戦に勝利。2戦目のインド戦は前半4分に山本柚月選手の得点からゴールラッシュ。宮澤ひなた選手や植木理子選手がハットトリックを決めるなど、衝撃の11−0で圧勝。2連勝で勝ち点を「6」に積み上げました。
これで全組2試合目まで終了。グループAでは韓国とオーストラリアが2連勝、グループBでは北朝鮮と中国が2連勝で上位2チームが確定しています。
▽各組グループステージ第2節
◆グループA
オーストラリア 4−0 イラン
韓国 3−0 フィリピン
◆グループB
中国 3−0 ウズベキスタン
北朝鮮 5−0 バングラデシュ
◆グループC
日本 11−0 インド
チャイニーズ・タイペイ 1−0 ベトナム
3月4日 GS第1節 ○ 2−0 チャイニーズ・タイペイ
3月7日 GS第2節 ○ 11−0 インド
3月10日 GS第3節 vsベトナム
3月13〜15日 準々決勝
3月17〜18日 準決勝
3月19日 順位決定戦
3月21日 決勝