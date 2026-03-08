◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)

サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は7日、日本女子代表・なでしこジャパンのグループステージ第2戦インド戦が行われ、11−0で勝利。日本は2連勝を飾りました。

日本にとっては、2大会ぶり3度目の優勝を狙う今大会。「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」の予選を兼ねています。今大会の上位6チームがW杯の出場権を獲得。準決勝に進出すれば、無条件で出場権を獲得します。グループステージは各組上位2チームと、3位のうち成績上位の2チームが準々決勝に進出します。

日本は4日に行われたチャイニーズ・タイペイとの初戦に勝利。2戦目のインド戦は前半4分に山本柚月選手の得点からゴールラッシュ。宮澤ひなた選手や植木理子選手がハットトリックを決めるなど、衝撃の11−0で圧勝。2連勝で勝ち点を「6」に積み上げました。

これで全組2試合目まで終了。グループAでは韓国とオーストラリアが2連勝、グループBでは北朝鮮と中国が2連勝で上位2チームが確定しています。

▽各組グループステージ第2節

◆グループA

オーストラリア 4−0 イラン

韓国 3−0 フィリピン

◆グループB

中国 3−0 ウズベキスタン

北朝鮮 5−0 バングラデシュ

◆グループC

日本 11−0 インド

チャイニーズ・タイペイ 1−0 ベトナム

▽日本の日程3月4日 GS第1節 ○ 2−0 チャイニーズ・タイペイ3月7日 GS第2節 ○ 11−0 インド3月10日 GS第3節 vsベトナム3月13〜15日 準々決勝3月17〜18日 準決勝3月19日 順位決定戦3月21日 決勝