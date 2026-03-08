氷川きよしさん（48）とヒコロヒーさん（36）が、日本テレビのバラエティー番組『氷川きよし＆ヒコロヒーの心のトゲぬきバラエティー トゲバラ』で、MCとして初タッグ。日常の悩みや不安に寄り添います。

番組では、日ごろ生活する中で心に引っかかるちょっとした悩み、気になっている事、小さな不安などを“心のトゲ”と定義。そんな“心のトゲ”をMCの氷川さんとヒコロヒーさんに打ち明け、 みんなでしゃべって、歌って、“心のトゲ”を抜いていく新感覚お悩み解決バラエティーです。無事にゲストの“心のトゲ”が抜けたあかつきには、氷川さんがお悩み内容に合った“励ましソング”を熱唱します。

第1回のお悩みゲストは、お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスさん（35）と稲田美紀さん、さや香の新山さん（34）、三四郎の小宮浩信さん（42）の4人。異性へのアプローチの仕方や、SNSでの自身への反響、褒め言葉への対応などそれぞれの“心のトゲ”が明かされます。

収録を終えた氷川さんは「自分で抱えないで、みんなでしゃべっているうちに、話をするだけでも心が軽くなるので、いつの間にかトゲがなくなっていく。いろんな話をオープンに話していただける番組、そして、否定しない番組です。いろんな人のいろんな考えがあっていいと思うので、そこをご覧いただいて、楽しんでいただきたいなと思います」とコメントしています。

また、ヒコロヒーさんは「氷川きよしさんのかろやかさ、美しさ、素敵な部分が満開にあふれていました。そして遊びにきてくれた芸人たちも最高でした。白昼夢みたいな番組でした。ずっと意味がわからなくて最終的に私は収録中に涙が流れました。まだ本当にあの番組があったのか信じきれていません。ぜひご覧ください」と振り返りつつPRしました。

その涙はいったいどんな涙だったのか。番組は、日本テレビ（関東ローカル）にて8日（日）午後2時から放送。さらに放送後からTVerにて配信予定です。