「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）

下馬評を覆し桜の権利をつかみ取った。西塚と新コンビを結成した１０番人気のギリーズボールが直線で豪快に馬群を貫き、差し切りＶ。前走は２番人気に支持されながらも１３着と涙をのんだが、ここで返り咲いてみせた。

想定プランとは違った。スタートで後手に回り、「３、４列目の中団が取りたかったですが、後方になりました」。昨年重賞初Ｖを果たし、確実な成長を遂げる西塚が臨機応変に対応した。「厩舎に上手に仕上げていただいて、うまく折り合いもつきましたし、その分脚を使えました。素晴らしい反応でした」と鞍上は相棒を称賛。中山でレースを見届けた手塚久師は「思った以上に力があった。ジョッキーもうまく乗ってくれて、馬群を縫うように伸びてくれた」と人馬をねぎらった。

検量室前では「フォー」と両手を挙げ、飛び降りるパフォーマンス。東の名門厩舎からの依頼に応えた喜びを全身で表現した。指揮官は「帰厩して様子をみてから」と本番に向けては慎重な姿勢だが、当然視線の先には一生に一度の桜の舞台が映る。騎乗がかなえば、西塚は自身初のクラシック参戦。「能力はありますし、やれていいと思います。馬に期待して頑張りたいです」と鞍上はやる気満々だ。熾烈（しれつ）な抽せんを勝ち抜いたのも実力のうち−。キャリアわずか３戦のつぼみが大きく開く春を待つ。