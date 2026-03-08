「中山牝馬Ｓ・Ｇ３」（７日、中山）

デビュー１０年目で歓喜の瞬間を迎えた。武藤が８５度目の重賞騎乗で初タイトルを獲得。６番人気エセルフリーダとのコンビで人馬そろってのＪＲＡ重賞初制覇を果たした。武藤は「とにかくうれしい。普段からお世話になっている父の厩舎で重賞を勝つことができて本当に良かった」と喜びをかみしめた。

好スタートを決めて２番手で流れに乗ると、４角手前から早めにスパートを開始。そのまま力強く押し切った。「ハンデが軽かったので積極的に乗ろうと思っていました。早めに動く形でしたが、最後は馬の力に助けられました」とパートナーの頑張りをたたえた。

武藤師にとっては２３年紫苑Ｓ（モリアーナ）以来の重賞Ｖ。親子タッグでつかんだ勝利に「長かったね。珍しく自信を持って乗っていた。これで（重賞のプレッシャーも）克服したと思うし、あすも気持ち良く乗ってもらいたいね」と同じコンビで臨む弥生賞ディープ記念のステラスペースにも期待を込めた。

エセルフリーダの今後は未定ながらも「最終目標は秋のエリザベス女王杯（１１月１５日・京都）。その前にどのレースを使うかは未定だけど、とりあえずきょうは余韻に浸りたい」と父。息子は「デビュー当初や、自分がふがいない時もたくさん乗せてくれたオーナーには感謝の気持ちでいっぱい。もっと貢献できるように技術を伸ばしていきたいし、今後もこの馬と一緒に頑張りたい」とさらなる飛躍を誓った。