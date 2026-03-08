WBC連覇に挑む侍ジャパンの戦いに、日本中が沸いている。1次ラウンド後に待ち受けるであろう難敵、アメリカをはじめ、ドミニカ、ベネズエラなど、厳しい戦いの連続に、侍ジャパンに必要なこととは――。

2006年の第1回大会で、投手コーチとして世界一を経験した武田一浩氏（60）。メッツを皮切りに、MLB3球団で活躍した五十嵐亮太氏（46）。NHKBSでMLB解説などを務める2人に話を聞いた。

まずは、WBCの独特の雰囲気について武田氏に聞いた。

「大会の雰囲気も独特なのですが、勝ち進むにつれ、どんどんと日の丸の重みが加わってきたことを覚えています。ただ、僕らのときは初めての大会だったので、それほど騒がれる感じでもなかった。今の代表は大変だと思います」

■準々決勝でドミニカとは当たりたくない

今回、侍ジャパンに選出された30人には、どのような印象を持ったか？

「野手16人、投手14人ですが、やはり投手が少ないというのが第一印象です。14人の内訳を見たときも先発が多く、リリーフのスペシャリストが少ないことが気になりました」（武田氏）

五十嵐氏もこれに同意する。

「投手の起用法としては、先発と第二先発、それに中継ぎ、抑えの三つに分かれます。ほかの国と比べて先発ピッチャーが多く、ブルペンのピッチャーが少ない。なかでも、ブルペンのスペシャリストが少ないと思います。ネックというか、大会前に怪我人が3人も出てしまった。試合を重ねていき、マイアミで綻びが出てこなければいいのですが……」

また、球数制限も重要なポイントとなる。1次ラウンドは65球、準々決勝は80球、準決勝以降は95球を超えてはならないというルールがある。

「マイアミでの準々決勝に先発した投手が5〜6回まで行けたらいいのですが、4回までだと後ろにしわ寄せが来ます。ならば、6回以降は多くのリリーバーがいたほうがいいのですが、今回の選出は専門家が手薄なんです」（武田氏）

五十嵐氏が指摘するように、すでに3人が怪我による辞退となったが、すべて投手で、しかもリリーバーなのだ。

ならば、昨季のセ・パ各リーグのセーブ王である 松山晋也（中日）と 杉山一樹（ソフトバンク）をなぜ選ばなかったのか？

「おそらく、選ばなかったんじゃなくて、本人たちが断わったんじゃないのかなと思います。井端（弘和）監督は松山を入れたかったと思いますけどね」（五十嵐氏）

武田氏は違った見方をする。

「断わることは、まず考えられませんね。秋の強化試合などでは出場を辞退する選手はいますが、WBCの本番でそれはないでしょう。もちろん、井端監督も2人を見ていたとは思いますが、それほど注目していたわけではなかったのではないでしょうか。活躍したのも、昨季が初めてのことでしたからね」

では、野手16人に関しては、どのような印象を持っているのか。

「すごく攻撃的な野球ができるメンバーが集まった印象です。現在、長打率と出塁率を足したOPSが注目されていますが、その数字が高い選手が優先的に選ばれたなっていう感じです。これまで以上に、長打力のあるチームですね。ちょっと前だったら、日本はバントや足を絡めた“スモール・ベースボール”に活路を見出していましたが、今は世界と比較してもパワーで引けを取らない打線が組めたんじゃないのかなと感じています」（五十嵐氏）

武田氏も「かつてない重量打線が組めた」と語る。

「第1回のときは『足を使おう』という合言葉があったんですが、今の打線は大谷（翔平）以外にもホームランバッターがいるので、“スモール”をやらなくても点は取れるのではないでしょうか」

連覇に向けては1次ラウンドでは、最低でも2位突破が必要となり、本当の勝負は負けたら終わりのマイアミ・ラウンドとなる。準々決勝はベネズエラ、準決勝はドミニカが有力視されているが……。

「両チームとも強いですが、準々決勝でドミニカとは当たりたくないですね。ドミニカは、アメリカにも勝てる戦力が揃っています。とくに、打線の破壊力はすさまじい。外野陣はソト（メッツ）、ロドリゲス（マリナーズ）、タティスJr.（パドレス）ですからね。

投手陣もオールスター級が3枚揃っていて、とくにサンチェス（フィリーズ）は大谷の“天敵”として知られています。準決勝で日本と対決するとなれば、彼が先発してくるでしょう。ただし、野球が荒いというか、みんなが強振してくるので、抑えられる可能性もあります。そこを突きたいですね」（武田氏）

■今回の日本代表にはクローザーがいない

五十嵐氏も、ドミニカの強さを認める。

「外野陣だけではなく、ファーストにゲレーロJr.（ブルージェイズ）、サードにマチャド（パドレス）ですからね。投手陣もしっかりしているし、監督がプホルスです。華やかさというか、派手さがありますね（笑）」

ただし、アメリカは「その上を行く」ということが2人の共通した意見のようだ。

「確かに、アメリカの打線は誰をマークしていいかわからないくらい揃っています。加えて、今回の投手陣は過去最高だと思いますね。おそらく、剛腕・スキーンズ（パイレーツ）は決勝に先発するでしょう。そして、クローザーが予定されているミラー（パドレス）の常時160キロ後半のストレートとスライダーは、すごいというよりヤバいですね（笑）。9回に彼が出てくるまでにリードしていなければ、勝つ確率は極端に下がります」（武田氏）

五十嵐氏も、アメリカ打線の破壊力のすさまじさに舌を巻く。

「この打線を見られるっていうのは、ファンからしたらすごく興奮するというか。真のアメリカ代表ですよね。本当に、トップ中のトップが揃ったという印象ですね。捕手もウィル・スミス（ドジャース）とローリー（マリナーズ）でしょ。もう、どっちを出すんだって聞きたいくらいです」

では、連覇のカギは？

「もちろん、大谷選手の活躍がカギを握っていることは間違いない。ただ、それ以上に守備を含めた終盤の戦い方が大事ですね。たとえば、源田（壮亮・西武）より守備がうまい選手はいないなか、彼がスタメンで出ているとする。で、ビハインドの場面で彼に代打を送りにくくなるわけです。終盤の守備を考えるとね。外野の守備固めには周東（佑京・ソフトバンク）がいるからやりやすいけど、ショートはそうはいかない。その見極めですね」（五十嵐氏）

武田氏は抑えに注目する。

「これまで勝ってきたのは、点を取られなかったから。でも、今回のチームにはクローザーがいない。大勢（巨人）は僕のなかでは8回という印象なんです。個人的には伊藤大海（日本ハム）がいいと思っています。コントロールがいいから四球で崩れない。度胸もありますしね。彼なら終盤の2イニングをまかすことも可能ですから」

巷では、今回の侍ジャパンは“史上最強”との評判だ。だが、アメリカもドミニカもそれは同じ。2人は「WBC史上もっとも難しい戦いの連続になる」と、最後も口を揃えた。