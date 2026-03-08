18歳でデビューした65歳女優、実父と育ての父の両方を介護 母は36年前に他界
俳優の岸本加世子が、10日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
岸本加世子 ＝テレビ朝日提供
16歳でデビューし、来年50周年を迎える65歳の岸本。岸本の母は36年前に他界したが、静岡弁が達者だった母が恋しく、年々、故郷・静岡への愛が強まっているという。静岡おでん、浜名湖産のカキなど季節の食材を求め頻繁に通っているそうだが、中でも一番好きなのはマグロだといい、静岡という土地柄はもちろん、実父がマグロ船の船員だった影響もあると話す。
岸本には実の父に加えて、母の再婚相手となった育ての父がいる。現在、育ての父の介護をしているが、その前には実の父の介護も経験。しかも、育ての父が実父の介護を一緒に手伝ってくれていたという。2人の父の介護を通し感じたことや、亡き西田敏行さんとの秘話も明かす。
岸本加世子 ＝テレビ朝日提供
