「なんか野暮ったい」から脱却！！【40・50代ママ】に推したい♡「大人の上品見えボブ」

定番人気のボブスタイルも、質感やシルエットのわずかな違いで印象が大きく変わります。年齢とともに気になるボリューム不足や広がりも、適切なカットとカラーでカバーできるのが、ボブの嬉しいポイントです。今回は、藤沢南口のヘアサロン@rico_salonさんのInstagram投稿から、忙しいママ世代にも相応しい、気品溢れるボブをご紹介します。

ピンクブラウンが艶めく、ワンレンミディ

肩レングスで切り揃えた、まとまりの良いワンレンミディアムスタイル。温かみのあるピンクブラウンが、髪に健康的な艶と血色感をもたらします。毛先を内側におさめることで落ち着いた雰囲気が際立ち、上品な印象を大切にしたい人にフィットしそうです。

軽やかに弾むひし形レイヤーボブ

毛束を重ねるようにレイヤーを入れ、ふんわりとした軽さを出したボブスタイルです。グレージュの柔らかな色味が、ひし形シルエットの美しさをより一層引き立てます。トップに自然なボリュームをつくり出すことで、しっとりとした女性らしさを演出。髪を伸ばしていきたい人にもおすすめのスタイルです。

凛とした佇まいの暗髪ミニボブ

地毛に近いトーンのグレージュを乗せた、顎下ラインのミニボブ。ベースを内巻きにしてコンパクトにまとめつつ、柔らかな質感で穏やかな表情を演出。軽やかで凛とした佇まいが、大人世代ならではの洗練された魅力を引き立ててくれます。

透明感ブラウンのエアリーボブ

ゆったりとした丸みが印象的な、透明感溢れるブラウンのボブスタイルです。トップをふんわりと立ち上げ、サイドの髪を後ろへ流すことで、空気感のある立体的なシルエットを実現。上品さと程よい抜け感を両立しており、その優しげな雰囲気が顔まわりをエレガントに彩ります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里