星が丘に「生活の木」がオープン

ハーブ＆アロマ好きは見逃せない

体験型ショップ完全ガイド

エッセンシャルオイル、ハーブティー、マヌカハニー…自然の恵みを暮らしに取り入れたい人は必見です。

ワークショップやオープン記念キャンペーンの詳細をまとめてご紹介します。

星が丘に「生活の木」が新オープン！ハーブ＆アロマ好き女性が見逃せない体験型ショップ完全ガイド

緑あふれる星が丘に

待望のウェルネスショップ

ハーブやアロマについて「なんとなく気になっているけれど、どこから始めればいいかわからない」「もっと深く学んでみたい」。そんな気持ちに、ちょうど良い場所が星が丘に誕生します。

星が丘テラスに3月15日(日)「生活の木 星が丘テラス店」がオープン。

1976年創業、原宿・表参道生まれのライフスタイルカンパニーが手がける直営ショップが、名古屋のボタニカルタウンへ。

「生活の木」とはどんなブランド？

40年以上、自然の恵みを世界中から届け続けてきた実力派。

生活の木は、「自然」「健康」「楽しさ」のある生活を日本に提案・普及し続けて50年近くになる老舗ブランドです。

創業以来、国内外の提携農園（パートナーファーム）から厳選したハーブや精油（エッセンシャルオイル）、植物油などを調達し、商品の開発から製造・販売まで一貫して行っています。

全国に直営ショップを展開するほか、メディカルハーブガーデンやアーユルヴェーダサロン（インド伝統医学に基づく施術サロン）、カルチャースクールなども運営。

ハーブやアロマテラピーを通じた「Wellness（ウェルネス）＆Well-being（ウェルビーイング）」なライフスタイルを幅広い層に届けてきた、この分野のパイオニアです。

商品解説

世界中の植物から生まれた、日常を豊かにするアイテムが集結。

星が丘テラス店では、生活の木が誇る自然由来のアイテムを幅広く取り揃えています。

エッセンシャルオイル

（精油）

世界中の植物から抽出されたエッセンシャルオイルは、同ブランドの看板商品。

ラベンダーやペパーミントといった定番から、産地や製法にこだわった希少なものまで、アロマテラピー初心者にも上級者にも満足できるラインナップが揃います。

ハーブティー

毎日の一杯をちょっと特別にしてくれるハーブティーも充実。

ブレンドの種類が豊富で、味わいはもちろん、目的や体調に合わせて選べるのが特徴です。

ハーブコーディアル

ハーブや果実をシロップに漬け込んだ濃縮飲料「ハーブコーディアル」は、水や炭酸水で割るだけでおしゃれなドリンクに。

普段の食卓がこれひとつで、ぱっと華やぎます。

マヌカハニー

ニュージーランド産マヌカの花から採れた希少なハチミツ「マヌカハニー」も取り扱います。

独特の風味と自然の力を持つこだわりの逸品で、生活の木が品質に自信を持つアイテムのひとつです。

ワークショップ

買うだけじゃない。学んで、作って、もっと好きになれる場所。

星が丘テラス店の魅力は、商品を購入するだけにとどまらない点にあります。

店内ではハーブやアロマについて学べる講座やワークショップを定期的に開講予定。

知識を深めることで、アイテムをより日常に取り込めるようになります。

さらに、リードディフューザーのカスタマイズ体験サービスも予定されています。その日の気分や体調に合わせて4種のテーマから香りのベースを選び、好みの精油をアクセントとして加えて仕上げる自分だけの調合体験です。

オープン当初はオープン記念ワークショップのみの対応となり、開始時期は別途告知予定。

オープン記念キャンペーン

限定50セット、先着特典…見逃したら後悔するキャンペーンが目白押し。

①エシカルハッピーバッグ

生活の木こだわりのマヌカハニーや、春を快適に過ごすアイテムを詰め合わせたオープン記念限定商品。

価格3,500円、50セットのみの限定販売です。気になる方はオープン当日に早めに足を運ぶのが正解です。

②お買い上げ特典

-特典A-

8,800円以上のお買い上げで「おいしいハーブティーアソートボックス1箱（18袋入り）」をプレゼント。先着30名限定のため、お早めに。

-特典B-

3月15日(日)～4月30日(木)の期間中、3,600円以上のお買い上げ＋生活の木公式LINEまたは公式アプリへの登録で「おいしいハーブティー1箱10袋入り」をプレゼント。

こちらは期間中いつでもOKなので、ゆっくり来店したい人にも嬉しい特典です。

③記念ワークショップ

ワークショップの予約はWEB受付のみで、3月10日(火)10時より公開・受付開始予定。

全席定員4名様の少人数制なので、早めのチェックがお勧めです。

-ワークショップ 1 -

星座と暮らす12か月のアロマルームスプレー作り

12星座をテーマに、ひとつの星座の香りを紐解きながら、自分だけのルームスプレーを手作りできます。

お好きな香りで選んでもOKです。星の物語に耳を傾けながら、自分を大切にする30分を。

【日程】

3/27（金）～29（日）

【時間】

各日11:00～ / 14:00～(約30分)

【定員】

各回 4名

【参加費】

1,500円

-ワークショップ 2-

バタフライピーで染める

エシカルバスソルト作り

天然塩やエッセンシャルオイル、ハーブを用いて、肌と心に優しい「エシカルバスソルト」を手作りします。

バタフライピー（青い花のハーブ）の神秘的な色合いを楽しみながら、心身をやさしく整えるバスタイムを自分でプロデュースできるワークショップです。

【日程】

4/3（金）～5（日）

【時間】

各日11:00～ / 14:00～（約30分）

【定員】

各回 4名

【参加費】

2,000円

ワークショップの予約はWEBのみ。3月10日(火)10時より予約開始予定です。

定員は各回4名のみの少人数制のため、希望の方は受付開始直後に確認することをお勧めします。

予告なくイベント内容が変更となる場合もありますので、ご注意ください。

星が丘という場所との相性が抜群な理由

まとめ

ボタニカルタウンの星が丘だからこそ、このショップが生きてくる！

星が丘エリアは、名古屋市内中心部へのアクセスが良い一方で、緑豊かな環境を持つボタニカルタウン。

生活の木がこの地を選んだのは偶然ではなく、自然を大切にする街と共生・共創するという意図も。

植物やハーブ、アロマといったキーワードと星が丘の緑豊かな街並みは、まさに相性ぴったり。

星が丘テラスへのショッピングのついでに立ち寄るのはもちろん、ここを目的地にして訪れる価値も十分すぎるほど！

アロマやハーブに詳しくなくても大丈夫。スタッフが丁寧にサポートしてくれる直営店だからこそ、安心して足を運べます。

限定キャンペーンやワークショップも充実しているオープン当初は、特に訪れるチャンス。

まずは気軽に、素敵な香りと出会うところから始めてみませんか？

営業時間・イベント内容は予告なく変更になる場合があります。最新情報は公式サイトまたは店舗へご確認ください。

店舗名：生活の木 星が丘テラス店

住所：名古屋市千種区星が丘元町16-50星が丘テラスWEST2F

電話番号：080-1049-5627(3/15～)

営業時間：10:00～19:00

公式サイト：https://www.treeoflife.co.jp