「上位いれて1000枚しか出ないの夢なさすぎ」スマスロの“上位弱すぎ問題”にパチスロファン不満

突然だが、パチンコ・パチスロに欠かせない要素とはなにか。これに関してはやれエンタメ性だとか、やれ遊技としての面白さだとか主張する人がいる。わかってない。全然わかってない。

これらに必須の要素はズバリ、射幸性である。儲かりそう、勝てそう、大金が手に入りそう。こういう感覚を打ち手に与えない台ってのは基本的に全然話題にならず、すぐに撤去されてしまいがちだ。

そして今のパチンコホールでは、パチンコのラッキートリガー。パチスロの上位ATといった塩梅で、うまい具合に遊技者の射幸心を煽るマシンが人気だ。人気というか、もう脳をやられてしまって、マイルドな出玉推移を見せる台が打てなくなっちゃってるユーザーが多いというか……。（文：松本ミゾレ）

必死で突入させる上位ATも、あんまり大したことない…

打ち手にとっては、遊技台を大量出玉に期待できる状態に突入させることは至上命題である。特に今の時代、まず上位ありきというかパチもスロも、下位の当たりではろくに出玉が増えないということが本当に当たり前になってきた。

パチスロの場合は、下位と上位とではATの純増枚数が倍以上の開きを見せる傾向も少なくない。同じG数をこなすとなると、下位ATよりも上位でしっかり回すことが出玉の伸びに直結をするのだ。

ところが、苦労して上位にぶち込んだとしても、ヒキが伴わなければろくに振るわずに終わってしまうこともある。よくある。結構ある。

先日も5ちゃんねるに「スマスロ、上位弱すぎ問題」というスレッドが立っていた。スレ主は上位突入を賭けたチャレンジゾーンを経て上位に入るかどうかという演出について冷めた目線を持っているようで「5割だか3割だか通して単発やショボ連で終わるのなんとかならん？」と書き込んでいた。

言わんとしていることはわかる。僕も昨年10月にスマスロを打った際に、下位ATが割と伸びて、何事もなければ4,000枚は出るぞという状況になった。ところが今は有利区間を搭載したマシンばっかり。一部例外はあるが、基本的には差枚で2,400枚ほど獲得すると、強制的にエンディングに移行し、上位突入を賭けたチャンスゾーンに、頼んでもないのに突入する。

僕の場合は下位のままでもあと数百枚は貰える状況であるにもかかわらずエンディングに入り、そのままチャンスゾーンを突破した。そこから純増枚数も倍になるわけだが、継続率が89％、毎セット30Gの上位ATを単発で終わらせてしまった。

これはもうヒキの問題なのでどうしようもないが、それなら有利区間なんかない状態で、昔のように完走したほうが金になるんだよね。なんともバカバカしい話だと笑ってしまった。

もちろん、上位突入から更に伸ばすことだって可能なんだけど、上位突入から2,400枚獲得毎にまた上位突入をかけたチャンスゾーンをやり直すことになる。それを何度も通すのもなかなかしんどいもので、コンスタントに一定のヒキを要求する割には、一発でドカンと乗せても意味がないという仕組みには、ついつい「それもう射幸性低くないか？」と思ってしまうところだ。

実際思うだけじゃなく、本当にやる気がなくなったせいで、依存症の自覚のある僕もここ3年ぐらいホールから足が遠ざかっている。ありがたいことだ。

やっぱり小刻みにヒキを要求されるのってキツイよね

まあ、実際色々と今のスマスロを見てみると、上位ATでの獲得期待枚数は3,500枚とかそのへんが中央値になっているようだ。単純に見ると上位に入れれば、70,000円相当のメダルがさらに手に入るように思えるところだが、そんなにうまい話もない。

よく見るとこの獲得期待枚数に関しては「※下位ATでの獲得枚数も含みます」と小さく表記している台もあるっちゃある。なんだそれ、って話だよね。でもまあ文字は小さいながらちゃんとそう書いてくれるメーカーには誠実さも感じるところだ。

しかし、上位に入れる前提で下位に夢がない機種が増えた今、その上位でやれないとあんまり面白い遊技体験はできない。

また、なにせ差枚2,400枚付近ごとに一旦フラットな状態に強制的に移行するのもやりきれない。たとえば純増5.0枚の上位ATで600Gとか乗せても、消化する前に勝手にエンディングに行くわけなので。

スレッドには現状の上位ATに納得できていない人の声もちらほら。引用させていただきたい。

「また2400枚とか取って上位チャレンジ突破し続けてるの信じられん」「土日パチ屋行ってきて連日上位入れたけど上位伸びなくてびびったで」「上位いれて千枚くらいしかでないの夢なさすぎね」

結局上位は出るって言われても、平均的な運がまだ残ってればの話だし、上位で何千枚出てもそこまでにいくら使ってるのかって話にもなるし。あんまり個人的には、今のこの手のマシンに射幸心を煽られたりはしないかなぁ。

やっぱ純増2枚とかでも、一気に1,200Gとか乗せてちまちま消化する方が楽しいと思えちゃうので……。