◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル、稍重）

第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３が７日、中山競馬場の芝１８００メートルで行われ、 エセルフリーダで武藤雅騎手＆善則調教師の父子がタッグで初の重賞Vを手にした。雅騎手にとってはデビュー１０年目、８５度目の騎乗でうれしい重賞初制覇となった。

重賞制覇を果たした父子が検量室前でがっちりと握手を交わした。エセルフリーダに騎乗した武藤はデビュー１０年目、８５度目の騎乗で重賞初制覇。「とにかくうれしい。大変お世話になっている父の厩舎でもある武藤厩舎で重賞を勝てて良かったです」と初々しく勝利インタビューに答えた。

重賞に縁がなかったのがうそのような華麗なエスコートだった。道中は２番手を追走。残り８００メートルを過ぎたあたりで逃げ馬に馬体を併せると、直線で早めに先頭に立った。「ハンデも軽かったので積極的に自分の形で進められればと思っていました。最後は馬の力に助けられました」。懸命にムチを振って、手綱を押す鞍上の気合に馬が応え、１馬身１／４差でゴールした。

父・善則調教師はここまで中山４戦３勝の舞台巧者を渾身の仕上げで送り出した。「ここが目いっぱいだったので良かった」と最高の結果に充実の表情。今日８日の報知杯弥生賞のステラスペースも同じタッグで挑む。「（重賞制覇まで）長かったけど、克服してくれたので、だいぶ楽になると思います」。ひと皮むけた２８歳のさらなる飛躍にも期待した。（浅子 祐貴）

エセルフリーダ 父キタサンブラック、母デルマオギン（父ハービンジャー）。美浦・武藤善則厩舎所属の牝５歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算成績は１４戦５勝。総獲得賞金は１億１５１５万７０００円。重賞初勝利。馬主は高橋文男氏。