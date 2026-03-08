さかなクン、母の本音に涙「“さかなクン”になることができて良かった」
タレントで東京海洋大学名誉博士／客員教授のさかなクンが、8日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。“魚が好き”をとことん貫く生き方の原点について、幼少期をよく知る人物たちへのインタビューをふまえて迫る。
【番組カット】思わず涙を流すさかなクン
イベントや講演会は常に満席となる人気ぶりのほか、日本を代表する魚類学者としても第一線で活躍するさかなクンだが、魚が好きになったきっかけは小学生の時にクラスメイトが描いた“タコ”の絵だったという。番組では、その絵を描いた小学校の同級生・石川さんがインタビューに答え、魚の世界にのめり込んださかなクンの当時の様子を告白。周囲が驚がくした自由研究や、2人で出かけた釣りでの、さかなクンの意外な一面が明かされる。
興味があることにはとことんのめり込む性格だったさかなクン。その情熱は中学校に進学しても消えなかったというが、一方で「魚ばっかりでしたんで…」と孤立していたそう。さかなクンの中学・高校の同級生、ドランクドラゴンの鈴木拓も、当時のさかなクンが目立つ存在でありながら、人を近づけない雰囲気があったと回顧しつつ、本人も「（自分を）出さないようにしてた」とコメント。そんな大きな葛藤を抱える日々のなかで、さかなクンを救ったのは母のひと言だった。
高校2年生の時に、魚の知識を競うテレビ番組の選手権に自ら応募し、高校３年生の時に出演したさかなクンは、そこでの活躍がきっかけとなり、学校でも話題の人物に。さかなクン本人も「喜びを自然に表現していいんだ」と、人生の変化を意識したという。以降、自らの“好き”を突き詰めたさかなクン。その魅力について、4年前にさかなクンの半生を描く映画に本人役で出演した俳優・のんもコメントを寄せる。
最後に番組では、さまざまな葛藤や悩みを乗り越えたさかなクンの人生をそばで見守り、常に味方で居続けてくれた母親からの手紙をMCの山崎育三郎が代読する。小学校時代の忘れられない思い出や、息子が“さかなクン”になっていく姿を振り返りつつ、息子からもらった多くの幸せへの感謝をつづった母の言葉に、さかなクンは思わず涙を流す。そして、母だけでなく多くの人たちに支えられていることに改めて感謝しながら、「さかなクンになることができて良かった」と率直な思いを口にする。
