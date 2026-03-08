Aぇ! group“パパ力”競って幼稚園ロケへ 子育てアイテムで子どもたち12人と交流
4人組グループ・Aぇ! groupが出演する8日放送のフジテレビ『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週日曜 深1：25）では、「令和最強の子育てアイテムってどれ？」をテーマに、メンバーたちが幼稚園でロケを敢行する。
【写真】“パパ力”を競って子どもたちと遊ぶ佐野晶哉＆正門良規＆小島健
近年、さまざまな子育てアイテムが流行しているというが、何がベストな子育てアイテムなのか分からないという意見が…。そこで、今回はメンバーたちが「パパ力選手権！」と題し、令和最新のアイテムを使って実際に3〜4歳の子ども12人と触れ合う。そして、“遊び”“食事”“寝かしつけ”の3シチュエーションでパパ力を競い、最もパパ力の高いメンバーを決定する。
予選1回戦は“遊び”をテーマに、メンバーたちが令和最新アイテムをそれぞれひとつだけ選び、子どもたちと一緒に楽しく遊べるかにチャレンジ。最新アイテムを前に、「令和版やな〜」と正門良規。小島健は「全部見たことない！」、実際に触ってみた佐野晶哉は「楽しい！」とさっそく大盛り上がりに。果たして3人はどのようなアイテムを手に子どもたちと“遊び”に挑むのか。
そして、いざアイテムを手に子どもたちと対面。「こんにちは〜！」と笑顔で登場するメンバーに、子どもたちも一斉に駆け寄る。正門が「Aぇ! groupって知ってる？」と問いかけると、「しってる！」と声を上げる子どもたちに、「かわいい」とつい笑みがこぼれるメンバーたちだが、ハプニングも発生して…。
【写真】“パパ力”を競って子どもたちと遊ぶ佐野晶哉＆正門良規＆小島健
近年、さまざまな子育てアイテムが流行しているというが、何がベストな子育てアイテムなのか分からないという意見が…。そこで、今回はメンバーたちが「パパ力選手権！」と題し、令和最新のアイテムを使って実際に3〜4歳の子ども12人と触れ合う。そして、“遊び”“食事”“寝かしつけ”の3シチュエーションでパパ力を競い、最もパパ力の高いメンバーを決定する。
そして、いざアイテムを手に子どもたちと対面。「こんにちは〜！」と笑顔で登場するメンバーに、子どもたちも一斉に駆け寄る。正門が「Aぇ! groupって知ってる？」と問いかけると、「しってる！」と声を上げる子どもたちに、「かわいい」とつい笑みがこぼれるメンバーたちだが、ハプニングも発生して…。