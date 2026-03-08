ダウンタウン浜田雅功（62）が7日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分）に出演。アニメ映画「シュレック」シリーズで日本語吹き替え版の声優を務めたことについて振り返った。

今回の番組には俳優唐沢寿明（62）がゲスト出演。唐沢はアニメ映画「トイ・ストーリー」シリーズで、主人公ウッディの日本版の声優を務めていたことから、吹き替えの話題になった。

唐沢は「あれは難しいでしょ、やっぱり。合わせるの。後でうまく合わせてくれたりするからできるけど。プロの人はちゃんとやるんだろうけど…あれは本当にね、ちょっと自分の範疇じゃないなって感じ。いっぱいいっぱいな感じでやってた」と回顧。

浜田は「俺がやった時も、向こうで最初に声だけを…セリフを全部言わせてたらしくて、メインの人らに。（シュレック役の）マーク・マイヤーズとか（フィオナ姫役の）キャメロン・ディアスに…」と、米国版のキャストは映像よりも先に声を収録し、その声に合わせて映像が作られたことに言及。

「その後に画（え）を作ってるから、あいつら、セリフを感情で『こういうシーンやったら』って言うてるだけやん」とし、「ほんで俺らのところに来たらさ、ある程度、線みたいな絵があって。それに合わせろとかって。でき上がってる口に合わせろって言うから、（セリフが）入るわけないやん。何回かケンカしたで」と、日本版のキャストが、映像にセリフを合わせなければならなかったことを明かす。

さらに「（スタッフが）『もうちょっと、そこはどうのこうの…』って言うから、もうだんだん腹が立って『お前がやれ！』って1回言って」と思わずキレたことを打ち明け、唐沢が「いやいや、オファーが来てるから」と苦笑いした。

声だけで演じることの難しさについて、唐沢が「声優のプロの人は、何とも思わないで、たぶん…どうだろう。映画1本やるのに1時間ぐらいで終わっちゃうんじゃない？」と言うと、浜田も「山寺（宏一）さん、山ちゃん。すごいなと思った」と改めてプロの声優の技術に感心していた。