こずえ（篠原涼子）、ついに道を踏み外す 『パンチドランク・ウーマン』第7話あらすじ
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）の第7話が、きょう8日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】妹を守るため？脅されたと主張する怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
第6話では、こずえが教団幹部・西城直哉（小久保寿人）から襲われ、とっさに飛び出した怜治が西城に刺された。抱きかかえるこずえの耳元で、怜治はあるトランクルームの場所と暗証番号を告げる。辿り着いたトランクルームには、大量の札束が入ったカバンが置かれていた。中には札束のほか、怜治のスマホ、そして謎のUSBが入っていた。
第7話では、怜治が日下春臣（竹財輝之助）の家から持ち去っていたカバンの中には現金1億円と、春臣が政治家や官僚に裏金を渡していた証拠となるUSBが入っていたことが明かされる。
怜治は「俺は寿々を人質に取られて、親父を殺した罪を被れと脅された」と主張。無実の罪を被ったのも、脱獄しようとした理由も、すべては妹・日下寿々（梶原叶渚）を守るためなのか。
寿々の身に危険が及んでいると知ったこずえは、寿々の行方を捜す。怜治を脅して罪を被せた黒幕は一体誰なのか。真実を知ったこずえが、ついに道を踏み外す。
