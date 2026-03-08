お笑いタレント明石家さんま（70）が、7日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、人気漫画「ONE PIECE」作者の漫画家・尾田栄一郎氏の（51）からまさかのクレームを入れられたと明かした。

さんまは、10日から配信されるNetflix（ネットフリックス）の実写版「ONE PIECE」シーズン2の試写会に尾田氏から招待されて出かけたが、「それで“尾田君、今日は招待していただいてありがとうございます”とか言うてて。、もう第一声“ポケモンGO、先週ヤンタンでバカにしてましたよね”て。俺、そんなこと言うてた？」と笑った。

尾田氏は、さんまが先週の同番組で「“ポケモンGO、まだやってるやつおるのか”って大声でおしゃってましたよ！僕たちね、やってるんですよ」と言われたという。

試写会の会場には、尾田氏のほかにも、「GLAY」のボーカルTERUと「PUFFY」の大貫亜美夫妻、シンガーソングライター・Vaundyも一緒に試写会を見て、「豪華メンバー。5人席やったんやけど4人に囲まれて。ポケモンGOを全員やってんねん、いまだに。大人気やねん」と明かした。

そのため、「ポケモンGOをまだやってる人間からすると、ポケモンGOしながらラジオ聞いてて“何こいつ！”と思ったらしい。“まだやってんのかって、どういうことや！”って。今夢中でハマってるとか言って」と苦笑していた。