きょう8日（日）は一時的に西高東低・冬型の気圧配置となります。午前を中心に、北海道から北陸では冬の嵐のような天気になりそうです。また、晴れる太平洋側でも北風が強めに吹き、ヒンヤリと感じられるでしょう。

■午前中は荒天ピーク

きょう8日（日）の朝は、山陰から北海道の日本海側で雪が降り、北陸や北海道の山沿いでは大雪やふぶきとなるおそれがあります。午前中がピークでしょう。昼過ぎになると次第に雪のエリアは狭くなり、夜にはやむ所が多くなる見込みです。

■東京13℃で前日より気温低下

関東から九州、沖縄にかけては朝から晴れますが、冷たい北風が強めに吹きそうです。最高気温は前日より低い所が多く、東京は4℃低い13℃の予想です。きのう7日（土）より暖かい服装で過ごした方がいいでしょう。なお、晴れる所では花粉が極めて多い見通しです。

【きょう8日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：2℃ 釧路：6℃

青森 ：4℃ 盛岡：5℃

仙台 ：8℃ 新潟：7℃

長野 ：6℃ 金沢：6℃

名古屋：11℃ 東京：13℃

大阪 ：11℃ 岡山：13℃

広島 ：12℃ 松江：9℃

高知 ：14℃ 福岡：13℃

鹿児島：15℃ 那覇：20℃

■あす夜〜あさって明け方は関東平地で積雪か

週明けあす9日（月）夜からあさって10日（火）明け方ごろにかけては、関東の平野部でも雪が降る可能性があります。北部では、うっすらと雪の積もる所があるかもしれません。冬用タイヤは、まだ装着をしておいた方がよさそうです。

なお、この先は日本の上空に寒気が流れ込みやすくなるでしょう。そのため晴れても、風はヒンヤリと感じられる所が多い見通しです。特に朝晩はまだまだ冷えますので、暖かくして体調を崩さないようお気をつけください。