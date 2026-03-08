氷川きよし＆ヒコロヒー、MC初タッグ “心のトゲ”を歌とトークで抜く「最終的に私は収録中に涙が流れました」
歌手・氷川きよしとお笑いタレント・ヒコロヒーが、8日放送の日本テレビ系『氷川きよし＆ヒコロヒーの心のトゲぬきバラエティー トゲバラ』（後2：00〜後3：00※関東ローカル）に出演。MC初タッグとなる。
【番組カット】心のトゲを歌で癒やす氷川きよし
同番組は、日ごろ生活する中で心に引っかかるちょっとした悩み、気になっていること、小さな不安などを「心のトゲ」と定義し、MC・氷川とヒコロヒーに「心のトゲ」を打ち明け、みんなでしゃべって、歌って、心のトゲを抜いていく新感覚お悩み解決バラエティー。無事にゲストの心のトゲが抜けると、氷川がゲストのお悩み内容に合った「励ましソング」を熱唱する。
第1回となる今回のお悩みゲストは、紅ショウガ（熊元プロレス・稲田美紀）、さや香・新山、三四郎・小宮の4人となる。
熊元が打ち明けた心のトゲは「かわいい」と言われたときの受け入れ方がわからない”というもの。事前の打ち合わせでも「自分がかわいいわけがないっていうのは小3のときから感覚であった」「強そうって言ってほしいんです、わたしは」とスタッフに話していた熊元。昔から、友だちをつくるときにも自虐ネタでコミュニケーションをとっていたと話す熊元に、氷川は「子どものときから褒められ慣れてないから、疑っちゃうんですよね」と共感する。
新山はSNSにまつわる“心のトゲ”についてトークを展開。SNSでエゴサーチをした後、自分への批判を見つけたらそれをスクリーンショットで保存、携帯の待ち受け画面にするという新山。周りや同期の芸人などに「SNSの批判を気にするな」と言われるたびに「若手は気にせえや！って思うんですよ、周りの評価を」と持論を展開。さらに、「“気にしている”＝“メンタル弱い”って言われるのが納得いかない」とモヤモヤを明かす。
稲田は気になる男性に送ってしまう“追いLINE”についての“心のトゲ”を告白。相手からまだ返事が来ていないにもかかわらず、再びこちらからメッセージを送ってしまうといい、「大前提にやってはいけないことだというのは認識しています」と言葉を添える。そんな自分に嫌悪感も抱きつつも、つい追いLINEを繰り返してしまうという稲田。1日返信が来ないと送ってしまうと明かすと、氷川は「最初はやっぱり追いかけない方がいい。追われる方じゃないと」とアドバイスし、プライベートでも親交の深いヒコロヒーも「追いLINEだけは絶対やめてくれ」と常に稲田に伝えているという。
【コメント全文】
■氷川きよし
番組のテーマが「心のトゲを抜く」ということで、それぞれの人がいろんな心のトゲを持っていると思うんですね。なんか引っかかることとか、悩んでいることとか。今回のゲストの皆さんも、それをテレビで気負わず言ってくれるのがすごくいい。自分で抱えないで、みんなでしゃべっているうちに、話をするだけでも心が軽くなるので、いつの間にかトゲがなくなっていく。いろんな話をオープンに話していただける番組、そして、否定しない番組です。いろんな人のいろんな考えがあっていいと思うので、そこをご覧いただいて、楽しんでいただきたいなと思います。皆さん、ぜひご覧ください。
■ヒコロヒー
氷川きよしさんのかろやかさ、美しさ、素敵な部分が満開にあふれていました。そして遊びにきてくれた芸人たちも最高でした。白昼夢みたいな番組でした。ずっと意味がわからなくて最終的に私は収録中に涙が流れました。まだ本当にあの番組があったのか信じきれていません。ぜひご覧ください。
【番組カット】心のトゲを歌で癒やす氷川きよし
同番組は、日ごろ生活する中で心に引っかかるちょっとした悩み、気になっていること、小さな不安などを「心のトゲ」と定義し、MC・氷川とヒコロヒーに「心のトゲ」を打ち明け、みんなでしゃべって、歌って、心のトゲを抜いていく新感覚お悩み解決バラエティー。無事にゲストの心のトゲが抜けると、氷川がゲストのお悩み内容に合った「励ましソング」を熱唱する。
熊元が打ち明けた心のトゲは「かわいい」と言われたときの受け入れ方がわからない”というもの。事前の打ち合わせでも「自分がかわいいわけがないっていうのは小3のときから感覚であった」「強そうって言ってほしいんです、わたしは」とスタッフに話していた熊元。昔から、友だちをつくるときにも自虐ネタでコミュニケーションをとっていたと話す熊元に、氷川は「子どものときから褒められ慣れてないから、疑っちゃうんですよね」と共感する。
新山はSNSにまつわる“心のトゲ”についてトークを展開。SNSでエゴサーチをした後、自分への批判を見つけたらそれをスクリーンショットで保存、携帯の待ち受け画面にするという新山。周りや同期の芸人などに「SNSの批判を気にするな」と言われるたびに「若手は気にせえや！って思うんですよ、周りの評価を」と持論を展開。さらに、「“気にしている”＝“メンタル弱い”って言われるのが納得いかない」とモヤモヤを明かす。
稲田は気になる男性に送ってしまう“追いLINE”についての“心のトゲ”を告白。相手からまだ返事が来ていないにもかかわらず、再びこちらからメッセージを送ってしまうといい、「大前提にやってはいけないことだというのは認識しています」と言葉を添える。そんな自分に嫌悪感も抱きつつも、つい追いLINEを繰り返してしまうという稲田。1日返信が来ないと送ってしまうと明かすと、氷川は「最初はやっぱり追いかけない方がいい。追われる方じゃないと」とアドバイスし、プライベートでも親交の深いヒコロヒーも「追いLINEだけは絶対やめてくれ」と常に稲田に伝えているという。
【コメント全文】
■氷川きよし
番組のテーマが「心のトゲを抜く」ということで、それぞれの人がいろんな心のトゲを持っていると思うんですね。なんか引っかかることとか、悩んでいることとか。今回のゲストの皆さんも、それをテレビで気負わず言ってくれるのがすごくいい。自分で抱えないで、みんなでしゃべっているうちに、話をするだけでも心が軽くなるので、いつの間にかトゲがなくなっていく。いろんな話をオープンに話していただける番組、そして、否定しない番組です。いろんな人のいろんな考えがあっていいと思うので、そこをご覧いただいて、楽しんでいただきたいなと思います。皆さん、ぜひご覧ください。
■ヒコロヒー
氷川きよしさんのかろやかさ、美しさ、素敵な部分が満開にあふれていました。そして遊びにきてくれた芸人たちも最高でした。白昼夢みたいな番組でした。ずっと意味がわからなくて最終的に私は収録中に涙が流れました。まだ本当にあの番組があったのか信じきれていません。ぜひご覧ください。